Hyatt Centric Oficialmente Abre Sus Puertas En Santo Domingo

La marca Hyatt Centric continúa expandiendo su sólida presencia global con el primer hotel en el Caribe.

Santo Domingo (24 de octubre, 2024) – Grupo Martinón, anunció hoy la apertura del primer hotel de la marca Hyatt en Santo Domingo y el primer Hyatt Centric del Caribe.

Ubicado dentro del elegante sector de Piantini, en el centro del distrito financiero, esta nueva propiedad de estilo de vida da la bienvenida a los expertos viajeros de negocios y de placer, invitándolos a explorar la ciudad de Santo Domingo, descubriendo sus lugares históricos y modernos de la capital dominicana, desde tiendas de alta gama hasta restaurantes y entretenimiento de lujo, así como la Zona Colonial reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, famosa por su arquitectura del siglo XVI y lugares emblemáticos como el Alcázar de Colón y la Catedral de las Américas.

"La ubicación privilegiada de Hyatt Centric Santo Domingo ofrece una plataforma para que los viajeros modernos se conecten con lo mejor que la ciudad tiene para ofrecer", dijo Luis Emilio Gómez García, director general del hotel Hyatt Centric Santo Domingo. “Como la primera propiedad de la marca Hyatt Centric en la República Dominicana, esperamos crear experiencias memorables para los huéspedes y ofrecer una puerta de entrada a la cultura, los monumentos históricos, las atracciones y más de Piantini.

Con 130 habitaciones y suites, el diseño moderno y contemporáneo del hotel está inspirado en la obra del artista dominicano Thimo Pimentel, visible a través de instalaciones de arte en cerámica que utilizan una paleta de colores rojo terracota, blanco y negro. El uso de materiales naturales y coloridas esculturas de madera del artista local Patricio Correa celebran la cultura y la alegría de la región. Si bien las habitaciones cuentan con piezas de cerámica personalizadas inspiradas en Pimentel y la cultura antillana, las áreas comunes exhiben obras de arte que resaltan la energía y el espíritu de Santo Domingo, incluidas esculturas que representan peces, bustos figurativos y máscaras de carnaval.

Cada habitación ofrece un diseño sofisticado y moderno con comodidades multifuncionales. Hyatt Centric Santo Domingo también cuenta con una piscina en la azotea y un gimnasio abierto las 24 horas, los 7 días de la semana.

Hyatt Centric Santo Domingo coloca a los huéspedes en el centro del tentador paisaje culinario de Santo Domingo con lugares para almorzar, cenar o disfrutar de una comida ligera. Dentro sus opciones gastronómicas se encuentran el restaurante Aon Food & Mood ubicado en el nivel del lobby, que mezcla sabores isleños e internacionales con ingredientes de origen local para brindar una experiencia de buffet o a la carta elevada. El Lobby Bar es un espacio ideal para relajarse y conectarse con otras personas para tomar un cóctel, una copa de vino o un té por la tarde, con un ambiente musical agradable y de buen gusto. Aquellos que buscan una experiencia en la azotea no pueden buscar más que el Rooftop Burble Bar, con refrigerios y batidos para disfrutar junto a la piscina durante el día, y cócteles, refrigerios ligeros y vistas panorámicas de la ciudad por la noche. Para una opción rápida, Café Caobana es un exuberante oasis ubicado en la terraza del lobby y ofrece pasteles y bebidas de estilo italiano durante todo el día.

Hyatt Centric Santo Domingo también ofrece espacios versátiles para albergar una amplia gama de eventos con más de 12,000 pies cuadrados de espacios flexibles para eventos, con capacidad máxima hasta 200 personas. Con vistas panorámicas que traen el paisaje urbano local al interior, la destacada terraza del piso 11 ofrece un entorno pintoresco para bodas y recepciones al aire libre, ofreciendo el telón de fondo perfecto del sector del Piantini.

Hyatt Centric Santo Domingo es el primer hotel de la marca Hyatt Centric en la República Dominicana y el decimoquinto hotel Hyatt en el destino, uniéndose a más de 50 otros hoteles Hyatt Centric en todo el mundo.

Para obtener más información o hacer una reserva en Hyatt Centric Santo Domingo, visite www.hyatt.com/hyatt- centric/sdqct-hyatt-centric- santo-domingo o siga al hotel en Instagram @hyattcentricsdq

