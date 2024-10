Empleado de Almacén se convierte en Nuevo Millonario del Loto 5 y Loto 5 + de La Primera.

Con una trayectoria laboral de más de 9 años como empleado en el área de control de inventario, Ronny reside en el Batey Estrella del sector Los Guaricanos, en la provincia Santo Domingo Norte.





"Fue la primera vez que participé en este juego. Ese día, estaba realizando una ruta con un chofer de la empresa y el camión se averió. Mientras esperábamos la llegada de los mecánicos en la Ave. Jacobo Majluta, frente a la plaza Colinas Centro, vi una banca de La Primera y decidí realizar dos jugadas automáticas en la máquina", expresó Ronny.





Ronny añadió: "Es una lotería sencilla; el Loto es bastante fácil. Incluso con dos números te paga. Me di cuenta de que había ganado porque revisé los resultados en mi celular. Inmediatamente, llamé a mi esposa, quien estaba descansando, y le dije: '¡Mira, me he ganado unos cuantos millones de pesos con el Loto 5 de La Primera!'"





“Les recomiendo que jueguen, ninguna otra lotería paga millones con solo 5 números. Lo primero que haré con el premio será pagar mis deudas y dejarme limpio. A los jugadores de La Primera, les sugiero que jueguen el Loto 5 y el Loto 5+ para que se conviertan en felices millonarios como yo”, agregó.





Bautista Torres realizó su jugada en la agencia 11-4620, ubicada en el Batey Estrella, Los Guaricanos. Los números ganadores fueron 04-21-24-35-36-04, correspondientes al sorteo No. 642 del 07/09/2024.





Otra destacada ganadora fue Yuli Maria Marrero Mota, representante de ventas, quien vendió la jugada ganadora. Yuli tiene 3 años de experiencia en La Primera y recibirá RD$30,000.00 pesos, equivalente al 1% del premio, como reconocimiento a su excelente desempeño e incentivo a las ventas.





Sobre Loto 5 y Loto5+





El Loto 5 es un sorteo millonario no acumulativo que se lleva a cabo diariamente a las 08:00 PM en las instalaciones de la “LA PRIMERA… Tu Lotería”.





Este emocionante juego consiste en seleccionar cinco números del 01 al 38, con un valor de RD$ 20.00 por jugada, el premio mayor es de RD$ 3 millones de pesos al acertar los cinco números en cualquier orden. Por RD$10.00 pesos adicionales, al elegir un número adicional del 01 al 10 pueden ganar 30 millones de pesos con el Loto 5+. Además, se premian las jugadas que acierten con 4, 3 y 2 números en cualquier orden, siendo este el juego millonario más accesible para ganar.





La Primera continúa destacándose por su compromiso de ofrecer experiencias de juegos emocionantes y premios atractivos para sus fieles clientes. Con una amplia gama de juegos diseñados para entretener y recompensar a sus clientes, actualmente se mantiene como la opción preferida para aquellos que buscan emoción y la oportunidad de ganar grandes premios en República Dominicana.





Para más información sobre los juegos y sorteos ofrecidos por La Primera, así como para conocer las próximas oportunidades de ganar, visita su página web oficial www.laprimera.do

SANTO DOMINGO RD. - Ronny Bautista, de 39 años, se ha convertido en el más reciente ganador de RD$3 millones de pesos, gracias al popular juego Loto 5 de La Primera.