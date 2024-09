Vicepresidenta Raquel Peña entrega 50 eco-viviendas junto a director del Propeep, Roberto Ángel Salcedo

Montecristi, RD.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto al director general de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Roberto Ángel Salcedo, encabezaron este sábado la inauguración del nuevo Centro Habitacional Comunitario Montecristi en el sector La Aviación, provincia Montecristi, donde se hizo entrega formal de las llaves a 50 familias de la zona que se encontraban en condición de vulnerabilidad.





El proyecto habitacional, que ha sido diseñado para mejorar la calidad de vida de las familias más necesitadas de esta provincia, ofrece viviendas de 44 metros cuadrados totalmente amuebladas.





Las soluciones habitacionales cuentan, cada una, con una terraza frontal, sala, comedor, cocina, dos habitaciones y un baño común.





Durante el recorrido por las viviendas, la vicepresidenta manifestó que “este proyecto no se trata solo de viviendas, sino de esperanza”, ya que cada hogar entregado es un paso adelante en la lucha contra la pobreza multidimensional, permitiendo a las familias soñar con un futuro más estable y próspero.





Democratización de la acción social









En el discurso central del acto, Roberto Ángel dijo que durante los cuatro años de Gobierno del presidente Luis Abinader se ha democratizado la acción social, que se manifiesta por igual en cada territorio de Republica Dominicana, y Montecristi, con San Fernando como municipio cabecera, no es la excepción.





"Tenemos en el Presidente y la Vicepresidenta de la República a un hombre y a una mujer con una clara concepción de lo humano, de lo cercano. Son conocedores de la problemática dominicana en todas sus vertientes y, por eso, la política sostenida, eficiente en materia social que sigue impactando y tocando la vida de los más vulnerables en la República Dominicana", enfatizó Roberto Ángel.





Destacó que estas 50 viviendas van, definitivamente, a transformar la condición de vida de igual número de familias, siempre teniendo la dignidad como elemento base y fundamental.





Beneficiarios





Entres los beneficiarios de las viviendas están Anny Carolina Villalona, Francisco Javier Suero Gil, Andrés Avelino, Vinicio Rivas, Altagracia de Jesús Zapata Gómez y Eusebio Rodríguez García, y Santa Marte de los Santos entre otros.









Autoridades presentes





Acompañaron a la vicemandataria y a Roberto Ángel, las gobernadoras Civil provincial de Montecristi, Nelsy Cruz, y de Dajabón, Severina Gil; el senador Bernardo Alemán Rodríguez; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; asímismo alcalde del municipio cabecera de Montecristi Jesús Jerez; los diputados Rosendy Polanco, Jhanny Martínez.





También Madelen Díaz, director del programa Dominicana Digna, el ingeniero a cargo del proyecto José Noboa por Propeep y demás autoridades gubernamentales y provinciales.





Proyecto dignificador





Entre las innovaciones destacadas del proyecto están los techos con termopaneles de aluzinc y plafones de PVC, lo que garantiza una mayor eficiencia energética y confort térmico. Además, han sido dotadas de un sistema de energía dual, ya que las viviendas contarán tanto con electricidad convencional servida por la Empresa Distribuidora de Energía del Norte (Edenorte); como con energía generada a través de paneles solares, contribuyendo a disminuir el costo de la factura eléctrica y la sostenibilidad ambiental.





El suministro de agua proviene del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), la cual se almacena en un tanque elevado o aljibe con capacidad para 30,000 galones, que, por gravedad, suplirá a todas las viviendas del complejo.





Asimismo, se ha instalado un sistema de tratamiento de aguas residuales, que incluye tuberías conectadas a registros sanitarios y trampas de grasa, las cuales desembocan en los imbornales y se integran al sistema de alcantarillado de la zona.





El Centro Habitacional Comunitario Montecristi cuenta también con un área de juegos infantiles, áreas comunes, vías de circulación peatonal y vehicular, zonas verdes y un depósito de basura, todo diseñado para garantizar un entorno seguro, organizado y favorable para el desarrollo de la comunidad.





De igual manera, cuenta con la instalación de postes y luminarias para recibir el servicio de energía eléctrica en área exterior.





Con esta entrega, el Gobierno reafirma su compromiso de proporcionar soluciones habitacionales dignas y seguras, mejorando la calidad de vida de las familias más vulnerables del país.





Testimonios de beneficiarios





Con evidente rostro de alegría, la beneficiaria Anny Carolina Villalona, madres de una niña de 10 años, discapacitada visual a consecuencia de un accidente de tránsito cuando tenía seis meses de embarazo, expresó ”Me siento feliz porque no es lo mismo que estar en tu casa, en tu casa propia, que en la de tu madre, y por fin gracias a Dios ya tengo mi casa”.





De igual modo, Andrés Avelino Rivas (El Bombero) al recibir su casa nueva y amueblada, dijo “Yo no estaba pensando nunca en esta casa y ahora mira lo bien que me vas a caer, esta casa que me transforma la vida, gracias a Luis Abinader, a Roberto Ángel Salcedo y al coronel de los bomberos porque ayudaron a conseguir mi casa propia “.

Las viviendas fueron equipadas con enseres del hogar, como estufas, neveras, camas, juegos de muebles y comedor, lavadoras, televisor, entre otros