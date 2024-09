Sonesta firma un acuerdo por cinco hoteles Sonesta ES Suites en República Dominicana

Sonesta International Hotels Corporation (Sonesta) anunció hoy la ejecución de un acuerdo por la apertura de cinco hoteles Sonesta ES Suites en República Dominicana. La inauguración de la primera de estas propiedades, Sonesta ES Suites ELEMENTS Jarabacoa, está programada para el primer trimestre de 2026, y los cuatro hoteles restantes se completarán dentro de siete años.

Sonesta ES Suites ELEMENTS Jarabacoa, un exclusivo hotel de estadías prolongadas, estará ubicado en la provincia de La Vega, rodeado de vistas a las montañas y a una altitud de 595 metros. El hotel estará en una región conocida por la celebración anual del Festival de las flores y circundada por cuatro grandes ríos: Yaque del Norte, Jimenoa, Guanajuma y Baiguate. El hotel estará ubicado estratégicamente para realizar actividades de aventura al aire libre, a unos pocos minutos del Parque Nacional Armando Bermúdez, que alberga al Pico Duarte, el más alto del Caribe, a Eco parapente RD en Jarabacoa y a Café Colao.

“Estamos orgullosos de anunciar la ejecución de este importante acuerdo para la inauguración de cinco hoteles Sonesta ES Suites en la República Dominicana que se abrirán de aquí a 2031”, comentó Brian Quinn, director de Desarrollo de Sonesta. “Con la construcción de estos hoteles, Sonesta continúa su expansión en la región de América Latina para satisfacer la creciente demanda de los consumidores y los titulares de franquicias en la región para alojamientos de lujo estilo apartamento”.

Sonesta ES Suites ELEMENTS Jarabacoa ofrecerá un mínimo de 80 suites con ventanales de piso a techo, pisos de imitación madera importados y cocinas modulares con encimeras de granito. El hotel contará con una atractiva oferta de alimentos y bebidas, ocho piscinas al aire libre, canchas de tenis, canchas de pádel, estaciones de carga de vehículos eléctricos, barbacoas y fogones, área de juegos para niños, sala de juegos y spa/gimnasio, así como un bar y un restaurante que ofrece tres comidas diarias, área común de recreación, un bistró francés que será el primero de su estilo en la zona.

Las cinco propiedades de Sonesta ES Suites son otorgadas bajo franquicia a Almanzar Marte Ingenieros & Arquitectos, desarrollador inmobiliario con más de 14 años de experiencia. Han desarrollado, construido y entregado más de 100 unidades residenciales en Santo Domingo.

“Estamos encantados de presentar la marca Sonesta en la República Dominicana. Sus valores y prácticas comerciales se alinean a la perfección con los nuestros, ya que ambas compañías comparten una sólida cultura de principios orientados a la familia”, expresó David Almanzar, CEO de Almanzar Marte. “Venga y descubra la República Dominicana en su plenitud, disfrute de todo lo que tiene para ofrecer sin la molestia que implica gestionarlo usted mismo”.

En Sonesta ES Suites ELEMENTS Jarabacoa, los huéspedes se sienten como en casa apenas llegan, conectados con la magia de la naturaleza de Jarabacoa. Desde cocinas en la habitación completamente equipadas hasta amplios espacios de encuentro al aire libre y acogedoras áreas comunes, Sonesta ES Suites proporciona todos los elementos esenciales necesarios para que los huéspedes mantengan sus rutinas diarias, ya sea durante una visita breve o una estadía prolongada.





Acerca de Sonesta

Sonesta es la octava compañía hotelera más grande de los EE. UU. según Smith Travel Research (STR), con aproximadamente 1,100 propiedades que suman un total de 100,000 habitaciones a través de 13 marcas en nueve países. Sonesta posee, administra o franquicia bajo los nombres comerciales de The Royal Sonesta; The James, Classico Collection by Sonesta, Sonesta Hotels & Resorts; MOD Collection by Sonesta, Sonesta Select; Sonesta Essential, Sonesta ES Suites, Sonesta Simply Suites, Red Lion Hotels, Inns & Suites by Sonesta; Signature Inn by Sonesta; Americas Best Value Inn by Sonesta y Canadas Best Value Inn by Sonesta. A través de su galardonado programa de lealtad Sonesta Travel Pass, Sonesta redefine el concepto de hospitalidad, ofreciendo a los huéspedes experiencias personalizadas y la oportunidad de ganar y canjear puntos por un valor incomparable. Los miembros de Sonesta Travel Pass reciben las mejores tarifas, ganan puntos inmediatos para noches gratis y aceleran la acumulación de beneficios en función de las estadías. Súmese ya en https://www.sonesta.com/join- travel-pass. Para obtener más información sobre Sonesta, visite: Sonesta.com.