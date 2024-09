Melanio Paredes “gobierno improvisa fusión de la MESCYT y el Minerd, no tienen plan&quot;

Melanio Paredes “gobierno improvisa fusión de la MESCYT y el Minerd, no tienen plan"





Santo Domingo.-El ex ministro de educación Melanio Paredes, aseguró que el gobierno sólo improvisa al no tener un plan con relación a la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología con el Ministerio de Educación, ya que esto amerita un cronograma de tiempo no menos de tres años.





"La fusión de estas instituciones tan importantes, ya mencionadas debe de tener un cronograma de tiempo y un diagnóstico no menos de tres años, lo que refleja la propuesta de gobierno es justamente improvisación. Lejos de eficientizarlo lo que puede es producir más confusiones e ineficiencia, porque si usted suma ineficiencia por un lado con ineficiencia por otro solo obtendrán más ineficiencia y calidad por ningún lado, puntualizó el decano".





Asimismo Paredes expresó que, el año pasado el Minerd dejó de ejecutar 25,198 millones de pesos de su presupuesto mientras que el presupuesto de este año del MESCYT y el Ministerio de Cultura juntos son 25,900 millones de pesos.





"Que es lo que está pensando en el gobierno, el mismo Sigmund Freud lo dijo, es tomar la subejecusion por ineficiencia del Minerd y financiar el presupuesto de esos dos Ministerios, por eso Abinader habla de que se economizaran 25 mil millones de pesos, no hay ningún otro objetivo que diga que la fusión de esos sectores va agregar valor al servicio que ofrecen esas Instituciones", resaltó el también economista.





En una entrevista realizada por el equipo de panelistas del programa radial Domingo de Súper 7, Paredes preguntó que como se puede pensar que en el Minerd sobra dinero cuando estaba supuesto a construirse 10 mil aulas en los últimos cuatro años para poner mantener un nivel de cobertura en los niveles primarios, secundarios y la educación en primera infancia creciendo para lograr el 100 % al 2030, que es lo contemplado en el Pacto Educativo firmado en abril de 2014; sin embargo de esas 10 mil aulas sólo se construyeron 1,700 en esta primera gestión de gobierno del PRM.





"Ustedes pueden apreciar en las noticias diarias como la gente se queja demandando cupos, como las escuelas no tienen agua potable, le faltan sanitarios, le falta personal administrativo a pesar de que se ha incremento esa nómina de manera exponencial, es que no trabajan son simples botellas", señaló Paredes.





Continúando con su alocución Melanio Paredes, sostuvo que el único elemento donde hacen convergencia el MESCYT y el Minerd es que el Ministerio de Educación Superior debe proveer los maestros formados de grado o postgrado, a partir de lo cual y mediante concurso el Minerd lo recluta para suplir la demanda escolar del nivel primario y secundario.





De acuerdo al ex titular de educación otra muestra de ineficiencia es el promedio de aprobación de los maestros egresados de todas las universidades del país es de un 5 a 10 por ciento incluyendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), "aqui hacen elogios sin ningún fundamento sobre el tema se rol del MESCYT y nuestras universidades, lo que hay es que hacer el esfuerzo para que estas instituciones puedan eficientizar la labor que brindan y no fusionarlas porque tendríamos ineficiencia al cuadro" aseveró el educador.





"Aqui no hay una sola universidad que esté en el top mil de ranking de universidades, tu no puedes articular como señaló el ministro de Hacienda el área, departamento, la gerencia de Recursos Humanos del Ministerio de Educación que debe manejar 136 mil expedientes de docentes, 110 mil empleados administrativos, la gestión de unas 18 regionales educativas con sus correspondientes técnicos y técnicas con un departamento del MESCYT que puede manejar 2,000 ó 3,000 empleados; no hay un eje que pueda ser articulado entre labor operativa o de regulación de ambas Instituciones como lo han dicho ministras que han ocupado el puesto en las dos entidades Alejandrina Germán y Ligia Amada Melo".





"Lo que aplica en esto es lo que hizo el Dr. Leonel Fernández entre 2005 y 2007, fue pedirle una cooperación a los países de la OCDE, para que nos acompañaran en un diagnóstico de clase global de todo el sector de educación, dígase: la educación preuniversitaria, la técnico profesional a cargo del INFOTEP, una parte el Ministerio de Educación y la de educación superior. De ese diagnóstico de clase global surge el Plan Decenal de Educación 2008-2018, es lo que tenía que hacerse pero aquí se vive inventando, cada ministro viene con su librito", concluyó Paredes.

