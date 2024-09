Magistrado García Pino: “en cinco años, las tres causales han salvado la vida a más de 1,600 mujeres en Chile”

Santo Domingo.- Al igual que en República Dominicana, el aborto en Chile estaba prohibido sin ningún tipo de excepción, pero la aprobación en el 2017 de la ley 21.030 sobre las tres causales ha salvado la vida de miles de mujeres, afirmó el doctor Gonzalo García Pino, Ex ministro (magistrado) del Tribunal Constitucional de Chile durante una entrevista ofrecida al matutino El Despertador.

Las tres causales en Chile son: riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación. Sostiene que desde la aplicación de esta ley sobre las tres causales, se registraron 5 mil 370 casos en cinco años, de los cuales 802 casos iniciaron el proceso pero no llegaron a interrumpir el embarazo y 1,614 casos de aborto por riesgo vital de la madre “para mí esto es una sorpresa porque muchos médicos sostenían que eran poquitos casos en los que la vida de la mujer se ve en riesgo, y a mí no me parecen pocos casos francamente, cada caso es un mundo”.



Agrega que “otra hipótesis era que la causal violación iba a ser la vía de escape, una fórmula por la que iban a ingresar casos que no deberían ingresar”, sostuvo, sin embargo, resultó ser la de menor preponderancia cuantitativamente, con solo el 23.6% de los casos. Mientras que la causal de inviabilidad fetal representa el 46.3%, con respecto a esta causal la ley ordena tener al menos dos informes médicos para tener certeza de que se trata de un embarazo inviable.



El catedrático y reconocido abogado, detalló que en el año 2014 la presidenta Michelle Bachelet presentó un proyecto ley sobre las tres causales y que el mismo, tras ser aprobado en el 2017, había sido objetado de inconstitucional por una minoría del Congreso chileno, siendo declarado finalmente como constitucional por dicho Tribunal.



Dijo que la ley contempla también un protocolo complementario sobre la prestación médica por aborto y la reformulación del Código Sanitario de Chile, para que las mujeres que se vea en necesidad de abortar en los casos señalados sean atendidas en el sistema público de salud y que en el marco de su difícil situación tengan además un acompañamiento psicológico.



“No se trata de cuestiones sencillas (...) estos procesos son extraordinariamente complejos, de hecho el aborto es la conversación íntima del cuerpo, con la conversación íntima de la conciencia”. Sostuvo.



El también ex Subsecretario de Defensa de Chile entiende que, más allá de los alcances religiosos y morales de esta discusión, propia de sociedades pluralistas, las mujeres tienen derechos y que se trata de una decisión personal y cualquier otra posición carece de relevancia al momento de tomar una decisión jurídica sobre cualquier problema.



García Pino es profesor de Teoría Política y Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y ha publicado diversos libros entre los que destacan el “Diccionario Constitucional Chileno” (2016) y el estudio “Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de derecho comparado. Chile” (2023), Segunda edición, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Bruselas, Bélgica. También es especialista en derechos humanos, los derechos fundamentales, la justicia constitucional y la defensa nacional.