Cisneros Real Estate se asocia en exclusiva con Sotheby's International Realty para comercializar las residencias de Four Seasons Dominican Republic at Tropicalia

Se trata de 25 residencias frente al mar que forman parte del resort de lujo sostenible ubicado en Playa Esmeralda, Miches y que se destacan por sus amenidades y servicios personalizados.

Santo Domingo, 22 de agosto del 2024. Cisneros Real Estate ha formalizado una alianza estratégica con Sotheby's International Realty para comercializar en exclusiva las 25 residencias frente al mar de las que consta el resort de lujo sostenible, Four Seasons Dominican Republic at Tropicalia. A través de dicho acuerdo, la multinacional de bienes raíces aportará la gran experiencia de Dominican Republic Sotheby's International Realty, ONE Sotheby's International Realty, de Miami, y de Development Advisors of Sotheby's International Realty, de Nueva York.

Cada una de las firmas de Sotheby’s mencionadas aportará su conocimiento especializado e incomparable del mercado para posicionar estas extraordinarias residencias, diseñadas por el renombrado arquitecto modernista tropical Isay Weinfeld. Estas se encuentran en Tropicalia, una zona virgen de belleza natural que se extiende a lo largo de la costa sur de la Bahía de Samaná, propiedad de Cisneros Real Estate, el brazo de desarrollo de Cisneros, una empresa global privada que cuenta con un legado de 90 años.

La construcción de este desarrollo turístico ha comenzado bajo la supervisión de Bouygues, empresa líder a nivel internacional en construcción sostenible, que aplica técnicas de diseño innovadoras y eficientes para reducir las emisiones de carbono y fomentar un entorno más sostenible. Su experiencia global se complementa con el conocimiento local de empresas asociadas, asegurando una integración efectiva con la zona. Todo ello le permite al proyecto estar en proceso de obtener la certificación LEED, lo que subraya aún más su compromiso con la responsabilidad medioambiental.

Adriana Cisneros, CEO de Cisneros, quien tiene una profunda conexión personal con Tropicalia, ha optado por un enfoque medioambiental y socialmente responsable para desarrollar esta parte de la propiedad privada de su familia con el fin de proteger los diversos ecosistemas e impulsar la comunidad local. En este entorno único, compradores de alto nivel de todo el mundo tienen la oportunidad de acceder a una vida de lujo sustentable en el nuevo destino turístico que promueve la República Dominicana.

Es algo con lo que también se identifican en Sotheby´s International Realty. "Estamos encantados de presentar Four Seasons República Dominicana en Tropicalia al mercado internacional. Esta joya redefine el lujo con su fusión de arte y sostenibilidad en un entorno natural inmaculado. Tropicalia establece un nuevo estándar en la vida de lujo, combinando elegancia y belleza en un refugio de refinamiento sin igual”, afirmó Jorge Uribe de ONE Sotheby's International Realty.

Sergio Llach, presidente de Dominican Republic Sotheby's International Realty, señaló que 'la ubicación estratégica del país, su infraestructura de comunicaciones de clase mundial y la conectividad con más de 90 aeropuertos globales ofrecen una oportunidad única para invertir en un destino seguro, especialmente con socios tan prestigiosos como Four Seasons y Cisneros".

Por su parte, William Phelan, presidente de Tropicalia, expresó su entusiasmo por la colaboración: "El conocimiento del mercado local y el alcance global de Sotheby's International Realty serán fundamentales para el éxito de este proyecto".

El resort de lujo

Con su inauguración prevista para 2026, las instalaciones de Four Seasons Tropicalia incluirán 95 habitaciones y suites, además de 25 residencias de lujo de 3 y 4 dormitorios, todas a un paso de la playa.

El entorno de Tropicalia es diverso, con playas de aguas turquesa, arrecifes de coral, montañas, bosques, manglares, lagunas y ríos. La propiedad combina la hospitalidad de Four Seasons con el enfoque ecológico de la familia Cisneros.

Four Seasons Residential Services ofrece una experiencia de lujo que combina la privacidad de una residencia con el servicio legendario de Four Seasons. Los residentes disfrutarán de un estilo de vida elevado, con servicios de conserjería personalizados, cenas gourmet en la residencia, gimnasios de última generación y spa.

Para obtener más información sobre las oportunidades de adquisición de propiedades en Four Seasons Private Residences República Dominicana en Tropicalia, visite https://tropicalia.com/

Imágenes del entorno: https://www.dropbox.com/scl/fo/39kyuhsauo8h95va8mx48/AN8O7Jeg6mircEIvNPKyXnk?rlkey=cm7ibin6xov0g3y97n3ezbljc&dl=0

Renderings de los pisos: https://www.dropbox.com/scl/fo/zdqb70ebtr67wd16m1jmj/ABa7fqnqo93oi0jP4VpMWKk?rlkey=qgmjtihu6os1uzqcp6uo2siaq&dl=0

Renderings de las villas: https://www.dropbox.com/scl/fo/o7nsuofp2xwhwob9j56iu/AKbi_X8mC8YhaIbA2Dwhibo?rlkey=7qizsaxhrkw8e14230251f2na&dl=0

Sobre Cisneros Real Estate

Cisneros Real Estate, una división de Cisneros, desarrolla proyectos turísticos estratégicos, innovadores y responsables en todo el mundo. Con sede en Miami, la cartera de desarrollo a largo plazo de Cisneros Real Estate se basa en relaciones con socios que comparten valores similares y en la integración de las necesidades e intereses de las comunidades y entornos en los que impactamos. Para más información, visite www.cisneros.com.

Tropicalia es un complejo turístico de lujo sostenible de Cisneros Real Estate que ofrece una arquitectura sofisticada en un impresionante paraje de diversa belleza natural en el noreste de la República Dominicana. Four Seasons Resort and Residences República Dominicana en Tropicalia está diseñado para servir como modelo de turismo de lujo sostenible en el Caribe y más allá. Para más información, visite www.tropicalia.com y siganos en Instagram, Facebook y X.

Sobre Four Seasons

Four Seasons abrió su primer hotel en 1961 y, desde entonces, se ha convertido en un líder global en hospitalidad de lujo y residencias de marca, con un enfoque en experiencias de servicio genuinas e incomparables. Four Seasons opera actualmente 131 hoteles y resorts y 54 propiedades residenciales en importantes centros urbanos y destinos turísticos en 47 países. La compañía sigue creciendo con una mentalidad centrada en el huésped, incluyendo un pipeline global de más de 60 proyectos en planificación o desarrollo. Además de sus hoteles y resorts, Four Seasons ofrece experiencias como más de 600 restaurantes y bares a nivel mundial, el Four Seasons Private Jet Experience, el Four Seasons Drive Experience y los próximos Four Seasons Yachts. Four Seasons ocupa consistentemente los primeros lugares entre los mejores hoteles, resorts, restaurantes y bares del mundo, así como en las encuestas de lectores, reseñas de viajeros y premios de la industria como la marca de hospitalidad de lujo más prestigiosa. Para más información y reservas, visite fourseasons.com. Para las últimas noticias, visite press.fourseasons.com