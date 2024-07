Organizaciones sociales responsabilizan a Abinader y al PRM, si el Código Penal se aprueba con retrocesos

. – Más de 70 organizaciones sociales demandaron del presidente Luis Abinader, como líder del PRM, que el Código Penal que apruebe el Congreso Nacional con la mayoría perremeista, incluya sus demandas.

Durante la lectura del manifiesto las organizaciones demandaron un Código Penal a la altura de los tiempos y que cumpla con el compromiso que hizo el presidente con los derechos de las mujeres.

Afirmaron estar preocupados y decepcionados ante la posible aprobación de un Código Penal vergonzante, que desconoce los anhelos de la ciudadanía de avanzar hacia el fin de la impunidad, de una mejor protección de la niñez y de erradicar las violencias hacia las mujeres.

“Presidente Abinader, le recordamos el compromiso que usted asumió, y también su partido, ese PRM que usted lidera con votar por un nuevo Código Penal de avance y no de retrocesos. Queremos un código penal, donde la corrupción no perima”, expresaron las y los convocantes del evento.

Entre las organizaciones convocantes del encuentro estaba el Foro Ciudadano y el Foro Feminista Magaly Pineda, Participación Ciudadana, el Instituto de Género de la UASD (IGEF-UASD), la Coordinadora Nacional Popular, las coaliciones Cambiemos, Por la Vida y los Derechos de las Mujeres; la Articulación Nacional Campesina, CONAMUCA, Foro Feminista Magaly Pineda, Participación Ciudadana, Ciudad Alternativa, CIPROS Educación Espejo, Diversidad Dominicana, entre otras.

Carta Abierta al presidente Luis Abinader

Señor:

Luis Abinader Corona,

Presidente de la República Dominicana y líder del Partido Revolucionario Moderno (PRM)

Palacio Nacional

Excelentísimo Señor:

Nos dirigimos a usted como ciudadanas y ciudadanos profundamente preocupados y decepcionados por la posible aprobación de un Código Penal vergonzante, que desconoce los anhelos de la ciudadanía de avanzar hacia el fin de la impunidad, una mejor protección de la niñez y la erradicación de las violencias hacia las mujeres. Anhelos que fueron, además, compromisos asumidos por usted y por el partido que usted lidera.

Este nuevo Código Penal, impulsado por el PRM y los legisladores que usted lidera, es un Código de impunidad, porque:

· Limita la prescripción de la persecución de los delitos de corrupción a 20 años, por lo que actualmente, no podrían investigarse casos cometidos relevantes de las administraciones en las que se denunciaron grandes actos de corrupción

· Exonera a las iglesias de responsabilidad penal, impidiendo que tengan sanciones penales oportunas por los delitos en los que las iglesias son el medio para que estos hechos se cometan

· Crea una justicia especial para los militares, permitiendo que los militares se juzguen entre ellos

· Protege la discriminación, si se invoca la libertad de credo o las “buenas costumbres”, un término demasiado ambiguo, que solo busca garantizar impunidad a quien discrimina. Además de que excluye intencionalmente la orientación sexual como causa de discriminación.

Este nuevo Código Penal es, además un Código contra la familia:

· Desprotege a la niñez, al fallar en castigar de manera efectiva las agresiones a niños y niñas con fines correctivos.

· Desprotege a las mujeres, favoreciendo a violadores al tipificar de manera distinta la violencia sexual si la ejerce la pareja.

· Desprotege a toda la familia, excluyendo a las tres causales, sin las cuales la vida y salud de las mujeres corre peligro.

El destino de esta ley, que ha avanzado de forma atropellante, sin considerar el gran rechazo que ha producido, estará en última instancia en sus manos. Su accionar, será para la ciudadanía un preámbulo de lo que vendrá en las próximas grandes reformas a la que nos abocamos: la fiscal y la constitucional.

Cuando el expresidente Leonel Fernández en el 2006 se vio enfrentado a la decisión de promulgar un Código Penal deficiente o devolverlo al Congreso para que lo hicieran mejor, él observó. Lo mismo hizo el expresidente Danilo Medina en dos ocasiones, en el 2014 y 2016.

Dentro de poco, usted se deberá enfrentar a una decisión similar. En usted está definir el legado que quiere dejar a la sociedad dominicana.

Organizaciones firmantes:

