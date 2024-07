Inmotion, Google e Ingram Micro Inc. realizan de After Work “La Innovación al Servicio de tu Empresa” en Santo Domingo

La actividad celebrada por Inmotion contó con la presencia de expertos de Google, Ingram Micro Inc. destacando las novedades de ChromeOS para diversas industrias.

Santo Domingo, - Inmotion empresa líder en soluciones tecnológicas, Partner Premier de Google realiza con éxito el evento "La Innovación al servicio de tu empresa" con ChromeOS”, reuniendo a expertos en tecnología educativa y empresarial de Google e Ingram Micro Inc. Presentando cómo ChromeOS puede ayudar a las empresas a mejorar su productividad, eficiencia y seguridad.

Durante el evento los asistentes pudieron percibir diversos análisis realizados por los expertos, lo que les permitió percibir las ventajas de usar ChromeOS para las empresas, puntualizando su seguridad; siendo este uno de los sistemas operativos más seguros del mercado.

ChromeOS está basado en la arquitectura de seguridad de código abierto de Google, que lo protege contra virus, malware y otras amenazas en línea.

Aida Taveras, CEO de Inmotion, expresó su agradecimiento a Ingram Micro Inc. por confiar en Inmotion como revendedor y socio implementador de ChromeOS y resaltó la importancia de esta alianza estratégica para el desarrollo y crecimiento en el uso de tecnologías innovadoras en la República Dominicana.

Steven Rivera de Ingram Micro Inc. reafirmó su compromiso de seguir solidificando su sociedad para ofrecer el mejor servicio a los clientes en el Caribe.

El panel de expertos estuvo compuesto por Fernanda Monte de Oca, Gerente de Ecosistemas Educativos en Google for Education, Arhur Guedes, Gerente de Comunidad y Distribución de ChromeOS, Ian Pantaleon, Ingeniero de Soluciones de Chrome para Latinoamérica, Steven Rivera, Especialista en Tecnologías Chrome para empresas, educación y gobierno de Ingram Micro Inc. y Jose Roca, Territory Manager de Ingram Micro Inc. para República Dominicana

Además, el evento contó con la presencia, Pyoung Ku Kim, líder técnico de Inmotion y el Sr. Renzo Ticona, Gerente Comercial de Inmotion para Google. Cabe destacar, la asistencia de ejecutivos de los sectores de educación, salud y finanzas, quienes pudieron explorar cómo utilizando ChromeOS puede innovar y optimizar sus operaciones.

SOBRE INMOTION

Inmotion es una empresa con operaciones en República Dominicana, Puerto Rico y México. Es representante de Salesforce y Google, empresas líderes en innovación según Forbes. Inmotion está comprometida con el éxito de sus clientes, colaboradores, socios comerciales, inversionistas y comunidades. Ha guiado a empresas de diversos tamaños e industrias en sus procesos de transformación digital, ofreciendo soluciones innovadoras que contribuyen al logro de sus objetivos comerciales.

