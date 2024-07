BHD lleva programa de acompañamiento, asesoría y formación a Azua

AZUA. El Banco BHD inició una serie de encuentros formativos sobre emprendimiento y gestión de empresa dirigidos a miembros de asociaciones campesinas de Azua.

Estas intervenciones forman parte del programa de acompañamiento que ejecuta la entidad bancaria para fortalecer la iniciativa de Altagracia Filpo, ganadora del primer lugar de la octava edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo.

Kirssys Abreu, segunda vicepresidenta de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Banco BHD, destacó que “continuamos con el fortalecimiento de las iniciativas de nuestras Mujeres que Cambian el Mundo con este programa de acompañamiento y asesoría que desarrollamos para ellas, sus organizaciones y las comunidades a las que impactan con su labor social”.

Este programa está siendo impartido por integrantes del Voluntariado BHD, que en cada sesión facilita un encuentro participativo y motivador en el que los presentes reconocen sus mayores retos para superar las barreras económicas y administrativas.





Asimismo, los emprendedores y agricultores provenientes de diversos pueblos como Tabara Arriba, Peralta y Padre las Casas de la provincia de Azua han conocido sobre los principios básicos del emprendimiento.





Altagracia Filpo expresó su agradecimiento por las acciones positivas que le ha traído el Premio Mujeres que Cambian el Mundo y a su comunidad, inspirando a otras mujeres valiosas de Azua. “Aunque yo tengo mi trayectoria y mucha gente me conoce, después del premio mucha gente se me ha acercado. Eso me ha incentivado mucho y a mi grupo. A partir de iniciativas como esta que ha desarrollado el BHD, nosotras las mujeres nos damos cuenta de que sí tenemos valor, de que hay quienes reconocen lo que estamos haciendo en la comunidad”, expresó la ganadora del primer lugar del Premio Mujeres que Cambian el Mundo 2023.





Declaró que la iniciativa del BHD “se ha convertido en un proyecto de vida para los comunitarios” y exhortó a las mujeres que realizan un trabajo social meritorio a continuar su labor de transformación, en especial de Azua, donde dice “hay mucha calidad humana; mujeres que se han dedicado a sacar a camino sus organizaciones”.