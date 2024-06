Industrias San Miguel ofrece tips para mantenerse hidratado durante la ola de calor

Como parte del compromiso de ISM con la comunidad, se crea una alianza con la doctora Taiana Ubiñas para brindar recomendaciones a los ciudadanos sobre cómo mantenerse hidratados debido a las temperaturas calurosas.Mantener un consumo adecuado de líquidos es crucial para equilibrar nuestro cuerpo, especialmente en climas cálidos y durante períodos de baja ingesta de líquidos.Síntomas de deshidratación pueden incluir dolor de cabeza, cansancio, dificultad para concentrarse o recordar, reducción del rendimiento físico, aumento del esfuerzo cardiovascular, mayor frecuencia urinaria y orina más oscura.

Santo Domingo 27 de junio de 2024: Ante la reciente ola de calor que está afectando a la población dominicana, Industrias San Miguel (ISM) reitera la importancia de mantener una adecuada hidratación para preservar la salud y el bienestar de la comunidad. De acuerdo con la Oficina Nacional Meteorología (Onamet) la temperatura máxima oscila entre 33 °C y 35 °C.

Condiciones climáticas como estas demandan una atención especial hacia la hidratación, ya que el cuerpo humano puede perder entre dos y tres litros de líquido diariamente, incluso sin realizar actividad física. Esta pérdida puede tener un impacto en el estado físico y mental de las personas, por lo que mantenerse bien hidratado es crucial para mitigar los efectos adversos del calor.

Industrias San Miguel (ISM), en colaboración con Taiana Ubiñas, nutrióloga clínica, insta a la población a tomar precauciones adicionales para mitigar las altas temperaturas, como parte de sus esfuerzos continuos por promover la hidratación saludable.

“Estamos entrando en una etapa del año donde el calor por las altas temperaturas nos afecta a todos. Y es por ello que debemos prestar especial atención a que el consumo de líquidos que ingerimos sea el adecuado y suficiente para mantenernos hidratados y aguantar los embates de la temporada sin afectarnos y cuidando nuestra salud”, expresó la doctora Ubiñas.

Asimismo, mencionó que el cuerpo humano está formado por más de tres cuartas partes de agua por lo que cualquier pérdida notable de humedad corporal que se da por el sudor, la respiración y la orina, altera el equilibrio que nos mantiene sanos, alertas y vivos.

Tips para mantenerse hidratado

Coloca una alarma si fuera necesario para recordar el consumo de líquidos.



Incluye en tu dieta diaria las frutas y los vegetales. Además de brindarte sus propiedades nutritivas sanas te suplen con sus minerales y agua en su composición.



Controla el consumo de bebidas alcohólicas y de café, estas bebidas, aunque sean líquidos favorecen la deshidratación.





Consume alimentos ricos en potasio uno de los electrolitos más importantes y que más se pierde por el sudor, este lo conseguimos consumiendo: guineos maduros, tomates, legumbres, zanahorias, papas, berros, nueces, entre otros.Si eres de los que se mantienen ejercitándose (que así debería ser), recuerda no sobre hidratarte, pero sí prestar atención a que el consumo de líquidos y minerales será el adecuado antes, durante y después de la actividad para que no te descompenses y no afectes tu salud. Prefiere las bebidas isotónicas que vienen ya con su carga de minerales adecuadas.Si eres de los que no les gusta tomar agua, agrega a tu botella un topping de alguna fruta (una rodaja de limón, un trozo de piña, fresa o sandía).¡Mantén una alimentación sana! Nos hidratamos no solo con lo que tomamos sino con lo que comemos también.Si sientes algún síntoma o signo en tu cuerpo que no sabes identificar, pero lo asocias al calor y a procesos de baja ingesta de líquidos, ve a un profesional de la salud.La doctora Ubiñas, también creadora y directora del retiro de salud Healthy Boost RD, dijo que tomar agua o alguna bebida isotónica no solo sirve para quitarnos la sed, sino para mantener nuestro interior en equilibrio.“Mantener un consumo de líquidos acorde con nuestro estilo de vida y actividad diaria es vital tomar estas recomendaciones en cuenta, porque además de la pérdida de fluidos a la que nos exponemos por la temporada, también se suma el de algún deporte o actividad física de mucha demanda. Y algunos síntomas que pueden notarse son: dolor de cabeza, cansancio, alteración de la capacidad de concentración, de la memoria o incluso del rendimiento físico, así como un aumento del esfuerzo cardiovascular, aumento en el número de micciones, orina más oscura”, externó.Por su parte, Mónica Ramos, gerente de mercadeo de Industrias San Miguel, mencionó que, en estos tiempos de altas temperaturas, los productos como Cool Heaven, que hidrata y purifica el cuerpo y la mente de manera natural, y Generade, una bebida hidratante que mejora el rendimiento y ayuda a recuperar líquidos y minerales perdidos durante cualquier actividad física, están diseñados para ofrecer la frescura y nutrición necesarias para enfrentar el calor.El agua es fundamental y básica para que todos nuestros órganos y sistemas funcionen a ritmo adecuado, mantenerse hidratados es mantenerse en salud. Siguiendo estas simples y saludables recomendaciones lograremos pasar un verano espectacular y listos para que no solo nuestro físico esté saludable, sino que nos sintamos óptimos para lo que se presente.

SOBRE ISM

Grupo ISM se caracteriza por la eficiencia en el servicio y la calidad, factores que han contribuido, en más de 18 años, a reafirmar el liderazgo de la empresa basado en la fortaleza de sus principios y valores corporativos.

La posición que ocupa actualmente ISM, con sus marcas Kola Real, Cool Heaven, Frutop y Generade, se debe a su espíritu de sana competencia, con el cual ha sabido ganarse la preferencia de los consumidores, además de una clara visión de largo plazo, donde el emprendimiento y la inversión han sido esenciales.

ISM ha asumido una actitud de compromiso social, apoyando además el arte nacional y proyectos de protección comunitaria y ambiental, que aseguran continuar por la senda de un crecimiento sostenible.