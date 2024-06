Carolina Mejía pondera en Cartagena, el rol y liderazgo de la mujer latinoamericana

Cartagena de Indias, Colombia- En el marco del VII Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), la alcaldesa Carolina Mejía dictó el discurso de clausura del panel de liderazgo femenino, en el que resaltó la importancia del rol de las mujeres como lideresas.





En el encuentro, que reúne junto a Carolina a varios alcaldes de importantes ciudades como Madrid, Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali, también participan los principales líderes institucionales, presidentes de compañías y familias empresarias latinoamericanas.





Mejía sostuvo que como mujer, empresaria y alcaldesa de Santo Domingo ha vivido en carne propia los desafíos y las satisfacciones de romper barreras, con la finalidad de abrirse nuevos caminos.





"Yo pido por más mujeres en la política, por más mujeres que transformemos, porque sin dudas que sí, que necesitamos tener esas posiciones donde se tomen decisiones para cambiar vidas y tocar vidas de manera inmediata. Sí, ¿Y por qué no soñar que el futuro tiene cara de mujer?", puntualizó.





Durante el discurso, la alcaldesa del Distrito Nacional dedicó palabras de manera especial a Marta Woodcock, CEO de Banco Santander; Cristina Pineda, cofundadora de Pineda Covalín; Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Isabel Noboa, presidenta de Nobis; Alejandra Mustakis, socia fundadora de Medular, Kaulel, iF, 1ko y Cemprendedor; Carmen Abondano, cofundadora del Grupo Daabon; Alexia Putellas, campeona mundial de fútbol 2023, Balón de Oro Femenino y The Best a la mejor jugadora de FIFA; y Tatiana Calderón, piloto de automovilismo.





“La trayectoria de cada una de nosotras, expuesta con claridad y dedicación, ofrece una poderosa crónica de nuestras vidas que inspira a todas las mujeres. Representamos el espíritu resiliente y valiente de aquellas que hemos superado barreras históricas y personales, manteniendo siempre nuestra esencia y valores como guía”, ponderó.





Carolina Mejía hizo un llamado a todas las participantes a mantener su esencia y valores en todas las circunstancias, para seguir rompiendo barreras y construyendo un futuro mejor, demostrando que ser mujer líder es una fortaleza inquebrantable.





"Solo me queda felicitarnos por el día que hemos compartido, por esta jornada increíble y porque más mujeres se decidan a trabajar y a dar la cara", sostuvo Mejía.





Asimismo, la alcaldesa dominicana se encuentra agotando una importante agenda de reuniones bilaterales con sus homólogos, así como con líderes empresariales y políticos.





Para este martes, Carolina Mejía participará en el panel “Capitales de Iberoamérica al mundo”, donde distintos alcaldes manifestarán la manera en la que han gestionado ciudades dinámicas y complejas. En este conversatorio buscarán ofrecer una ventana única a las soluciones creativas que están moldeando el futuro de las capitales iberoamericanas.

La alcaldesa del Distrito Nacional agota una importante agenda de trabajo en Colombia.