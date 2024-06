Alcaldesa Carolina Mejía viaja a Congreso Iberoamericano CEAPI en Colombia

El lunes, Carolina tendrá a su cargo la clausura del panel de liderazgo femenino sobre Mujeres que Hacen Historia, dónde compartirá junto a Marta Woodcock, CEO de Banco Santander; Cristina Pineda, cofundadora de Pineda Covalín; Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Isabel Noboa, presidenta de Nobis; Alejandra Mustakis, socia fundadora de Medular, Kaulel, iF, 1ko y Cemprendedor; Carmen Abondano, cofundadora del Grupo Daabon; Alexia Putellas, campeona mundial de fútbol 2023, Balón de Oro Femenino y The Best a la mejor jugadora de FIFA; y Tatiana Calderón, piloto de automovilismo.





Mientras que el martes participará en el panel “Capitales de Iberoamérica al mundo”, donde distintos alcaldes manifestarán la manera en la que han gestionado ciudades dinámicas y complejas. En este conversatorio buscarán ofrecer una ventana única a las soluciones creativas que están moldeando el futuro de las capitales iberoamericanas.





Asimismo, la alcaldesa dominicana agotará una importante agenda de reuniones bilaterales con sus homólogos, así como con líderes empresariales y políticos.





El congreso, a efectuarse del lunes 17 al miércoles 19 de junio, reúne a los principales líderes institucionales, presidentes de compañías y familias empresarias latinoamericanas.





De igual manera, intervendrá José María Aznar, expresidente del Gobierno de España; Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); Lavinia Valbonesi, primera dama de Ecuador; Sergio Díaz, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina; entre otras distinguidas personalidades.





La alcaldesa del Distrito Nacional ha sido reconocida internacionalmente en varias ocasiones por su destacado rol a favor de la ciudad, así como por el humanismo que la caracteriza.





En el pasado mes de abril fue investida como Académica de Honor en la Real Academia Europea de Doctores. Asimismo, Mejía fue reconocida en el Congreso de Massachusetts, donde recibió una proclama y fue ovacionada por los congresistas.

Santo Domingo D.N.- La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, viaja este domingo hacia Cartagena de Indias, Colombia, donde participará en el VII Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), junto a los alcaldes de Madrid, Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali.