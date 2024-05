Nikola Jokic gana su tercer MVP

Nikola Jokic ha sido elegido MVP de la temporada 2023-24. El pívot serbio se ha convertido de esta manera en el noveno jugador en la historia en recibir tres veces este galardón, uniéndose a un club solo conformado por Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Bill Russell, Wilt Chamberlain, LeBron James, Larry Bird, Magic Johnson y Moses Malone.





El de los Nuggets ha terminado la liga regular promediando 26,4 puntos, 12,4 rebotes, 9 asistencias, 1,4 robos y 0,9 tapones, números con los que ayudó a los de Colorado a sumar 57 victorias y terminar como segundos clasificados de la Conferencia Oeste. Además, terminó con un total de 25 triples-dobles en su haber, con los que alcanzó los 130 en el total de su carrera y escaló a la cuarta posición del ranking histórico.





Por si fuera poco, sus registros le permitieron convertirse en el segundo jugador en la historia en terminar una temporada regular con al menos 2.000 puntos, 900 rebotes y 700 asistencias. El primero en lograrlo fue Oscar Robertson en la temporada 1961-62, en la que disputó 800 minutos más que Nikola.





Jokic se ha impuesto tras recibir 79 de los 100 votos, superando por bastante a los 15 que obtuvo Shai Gilgeous-Alexander, que terminó segundo. Luka Doncic, tercero, consiguió solo 4, mientras que Giannis Antetokounmpo fue el cuarto y último jugador en recibir algún voto, en su caso solo uno.









El serbio recupera por tanto el título de mejor jugador de la liga que perdió en 2023 en favor de Joel Embiid, quien se cayó de la carrera esta temporada por culpa de las lesiones. No obstante, por ahora el MVP y el anillo no han ido de la mano para Nikola, que se coronó como campeón de la NBA precisamente el año en que no recibió el galardón individual. Esta vez, con un 2-0 en contra ante los Timberwolves, la situación se le ha puesto cuesta arriba para romper esta racha, pero si algo han demostrado los Nuggets durante estos años es que no suele ser buena idea desconfiar de ellos.