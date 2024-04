Tribunal declaró inadmisible prórroga del Ministerio Público culminar investigación en el caso Calamar

Santo Domingo.- El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, declaró inadmisible el pedimento del Ministerio Público (MP) para que se le otorgara una prórroga de cuatro meses a fin de culminar las investigaciones y presentar acto conclusivo en el caso Calamar.La jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, tomó la decisión basándose en que la resolución que impuso la medida de coerción a varios de los imputados en este caso data del 29 de marzo de 2023, por lo que aseguró que no hay forma de que se pueda proceder a la solicitud elevada por los fiscales del MP.De esta manera, el tribunal acogió el pedimento de los abogados del ex ministro Gonzalo Castillo, al cual se adhirieron las demás defensas, quienes alegaron que la investigación no podía extenderse más allá del 29 de marzo de 2024, al cumplirse un año de la imposición de la medida.La jueza reconoció también que la prórroga para investigar se otorgó de facto, en la medida en que ya trascurrieron los ocho meses iniciales y también los cuatro meses como plazo máximo de la única prórroga que admite el proceso penal actual. A lo anterior, añadió que no hay posibilidad de prórroga sobre prórroga.Por esos motivos, declaró carente de objeto la solicitud de prórroga e intimó al MP para que presente su acto conclusivo en un plazo de 15 días.