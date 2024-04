Collado destaca que el crecimiento constante y récord del Turismo es una señal de confianza en RD

En marco del DATE anunció la creación escuela superior de Turismo para especializar a los servidores del sector.

BÁVARO, La Altagracia. -El ministro de Turismo, David Collado, destacó los récords alcanzados por el país en la llegada de turistas que sigue de manera constante y anunció la instalación de una Escuela de Turismo Superior para reforzar la capacitación y un Centro de Servicio al Turista en la región Este del país.

En la 24 edición de la Dominican Annual Tourism Exchange (DATE por sus siglas en inglés), Collado destacó que 3 millones 225 mil visitantes en los primeros tres meses del año han llegado a República Dominicana, y más de 800 mil en el mes de marzo por la vía aérea.

"Eso es una cifra super excelente, para tener el mejor inicio de año de toda la historia del país, y con unas proyecciones que van en constante crecimiento", dijo el funcionario, quien sostuvo importantes reuniones de negocios.

Asimismo, durante el evento República Dominicana fue reconocida por Tripadvisor en los Premios Travelers’ Choice® Awards Best of the Best for 2024, como el destino número 4 del mundo para luna de miel y número uno más popular del Caribe, dichos galardones fueron recibidos por el ministro de Turismo, David Collado.

El funcionario afirmó que en tres meses corrido el país ha superado la cifra de 800 mil extranjeros vía aérea y más de 250 mil vía cruceros para totalizar el millón de visitantes.”

"Lo que tenemos son señales de crecimiento, de confianza, de nuevas inversiones, de nuevas cadenas hoteleras que creen en lo que estamos haciendo en República Dominicana”, indicó.

El funcionario anunció que en una alianza con el sector privado y academias internacionales trabajará en la instalación de un instituto de capacitación turística en la región Este, que es por donde llega la mayoría de los turistas que visitan República Dominicana.

“Vamos a hacer una inversión con los ahorros que tenemos en el MITUR para crear una Escuela profesional turística para tener un mejor servicio y el turismo sea sostenible en el tiempo”, destacó Collado.

Agregó que esta iniciativa irá acompañada de un acuerdo con Educación y la visión de colocar la materia de turismo en las escuelas por la importancia y el liderazgo alcanzado por la industria en el país.

Anunció, además, que en unos terrenos de mil metros cuadrados se construirá el Centro del Servicio al turista más grande de toda la región, donde estarán todas las instituciones del Estado para dar servicio al viajero cada vez que lo requiera.

David Llibre, presidente de ASONAHORES, de su parte, destacó el crecimiento que cada año exhibe el DATE, lo que definió como el evento más importante de la industria turística.

Dijo que en esta nueva versión participan más de 800 empresas que hay pautadas 8 mil citas de negocios.

Resaltó que el producto turístico dominicano, ha venido evolucionando y desarrollándose, por lo que se ha convertido en un referente a nivel mundial.

Expresó que en esta edición se conjugan la gran variedad que integra la industria turística como la inversión hotelera, inmobiliario, de cruceros y distintas experiencias, desde aventura, salud, compra entre otros.