Candidato Vicepresidencial Joel Díaz: "este es el único gobierno que hay que someter a la justicia para que cumpla con la ley"

El candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Joel Díaz, afirmó que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se ha convertido en el único que ha tenido que ser llevado a la justicia para que cumpla la ley, atentando contra la democracia.

En una entrevista en un programa de televisión, Díaz detalló que los partidos políticos están solicitando el financiamiento que le otorga la Ley de Régimen Electoral, 20-23, y no han recibido respuesta de parte del actual gobierno.



“A esto se le ha dado una orientación equivocada, porque el problema no radica en la Junta Central Electoral, el problema radica en el Gobierno Central, este es el único gobierno del mundo que hay que llevarlo a la justicia para que cumpla la ley”, dijo.



El perredeísta, explicó que los partidos políticos no piden dicho financiamiento medagalanariamente, más bien fue por la aprobación hecha por el Congreso Nacional, para evitar “fondos oscuros” en la política como

“ la injerencia del narcotráfico en la política nacional”, mencionó.



Díaz , hizo referencias a casos ya vistos en pasadas contiendas electorales, donde candidatos han presentado bienes y medios de transporte cuestionables para el torneo electoral.



El candidato vicepresidencial, expresó que claramente lo que se está dando es el incumplimiento a una ley, debido a que está establecido que el 0.5 % del presupuesto en un año electoral, se debe entregar a los partidos políticos.



“El gobierno ha querido jugar al ahogamiento financiero de los partidos de oposición, ha querido debilitar la democracia nacional, ha querido debilitar la partidocracia, ¿por qué?”, cuestionó Díaz.