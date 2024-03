Un presidente sin precedentes: Luis Abinader dice “SÍ” al debate

*Santo Domingo, RD, a 15 de marzo de 2023.-* El presidente Luis Abinader, mediante un video difundido en su canal de WhatsApp y posteriormente en sus cuentas de redes sociales, anunció su aceptación a la invitación hecha por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), al debate entre los candidatos presidenciales que se llevará a cabo el 24 de abril, convirtiéndose en el primer mandatario que en funciones y en proceso de repostulación, con una cómoda ventaja en las encuestas, en aceptar acudir a un debate.





“Muchos me han aconsejado que no es necesario participar, por no tener nada que ganar ya que estoy en una posición electoral muy cómoda, y también cuando por ley no estamos obligados a hacerlo”, señaló el Presidente Abinader al afirmar que “estoy frente a ustedes para decirles que acepto la invitación de ANJE al debate presidencial que con tanto entusiasmo han organizado, porque debatir no es una obligación; pero si es un acto de responsabilidad hacia nuestra democracia y hacia todos ustedes”.





Asimismo, el mandatario aclaró que “estoy dispuesto a contrastar mis ideas, propuestas y obra de nuestro gobierno, bajo las reglas establecidas por ANJE”.





Para finalizar el video dirigido a todo el electorado, el Presidente subrayó que “Los tiempos de argumentar que 'El que está arriba no debate', han quedado atrás. Prometí como candidato, lo reafirmé como Presidente, y hoy, nuevamente como candidato, lo convierto en realidad”.





La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), informó que el debate presidencial tendrá lugar el miércoles 24 de abril, en el auditorio Horacio Álvarez Saviñón de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y están invitados los candidatos de los partidos políticos que obtuvieron al menos el 5% de los votos válidos en las elecciones presidenciales del 2020.

El primer mandatario, con una cómoda ventaja en encuestas, se convierte en el primer presidente en ejercicio en aceptar un debate como candidato._