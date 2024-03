Destacadas mujeres son reconocidas por la Alcaldía del DN como "Heroínas de la Cotidianidad" por su aporte a la comunidad

Santo Domingo D.N.- Diecinueve mujeres sobresalientes fueron reconocidas este viernes por Alcadía del Distrito Nacional con la distinción al mérito "Heroínas de la Cotidianidad" con motivo al Día Internacional de la Mujer. Este galardón resalta el valioso aporte que estas mujeres realizan en sus respectivas comunidades.





Este año, el galardón está dedicado a la memoria de Carmen Leonor Landestoy Félix, reconocida como Carmita Landestoy, quien en 1946 escribió en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo con su obra "Yo También Acuso", mientras se encontraba en el exilio en Nueva York. Este libro fue reeditado en 2011 por el Archivo General de la Nación.





La entrega del galardón se llevó a cabo durante una sesión especial del Concejo de Regidores en el salón Emilio Rodríguez Demorizi.





Las mujeres reconocidas por su destacada labor fueron: Indhira Morel, Teresa Franco, Belkis Laurina Andujar, Marisol Argentina Pérez, Ana Arnaud Rodríguez, Alba Marina Zorrilla, Astalicia Rosario, Doris María García, Concepción Montero, Dahiana Espinosa, Milagros Mercedes, Ana Virginia González, Carolina Mata, Fredesvinda Zavala, Yocasta Lara, María Josefina Mueses, María del Carmen Jiménez, Arianny Yasiris Rodríguez y Damara Esther.





La presidenta del Concejo de Regidores Liz Mieses, felicitó a todas las mujeres reconocidas y destacó el trabajo que realizan todas las féminas que trabajan en el cabildo, "me siento sumamente orgullosa de poder estar no solo al lado de una mujer como Carolina Mejía,si no de todas las mujeres con la que hemos llevado un trabajo loable en todas las comunidades.





Mientras que, Francisca Jaquez, proponente de la resolución, indicó que Heroínas de la Cotidianidad nace como una necesidad del Concejo de Regidores para reconocer a las mujeres que a través de diferentes acciones impactan sus familias y sus comunidades.





El reconocimiento aprobado mediante la resolución 07-2016, fue sometida por la Comisión de Género y Niñez del Consejo de Regidores.