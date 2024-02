Delin Paulino presenta propuestas para SDO; Peña y Serrata no van al debate

La noche de este jueves fue realizado el segundo debate electoral organizado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), El Nuevo Diario, Corporación de Radio Televisión Dominicana (CERTV), RCC Media, Su Mundo TV y otros medios.

En esta ocasión, le correspondió a los candidatos a alcalde por Santo Domingo Oeste, de los cuales solo se presentó Delin Paulino, por el Partido Generación de Servidores (GenS).





El candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Francisco Peña; y el de la Alianza Rescate RD (PLD, FP y PRD), Aquilino Serrata, no asistieron al mismo. Este último, expresó que está dispuesto a participar, solo si el primero asistía.





El comunicador Víctor Gómez Casanova manifestó que todos los candidatos fueron invitados, pero Peña y Serrata declinaron.





«A los tres candidatos, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, El Nuevo Diario, RCC Media y todas las diferentes estaciones de televisión y de radio que han participado de forma estratégica en producir estos debates, les cursaron invitaciones, conversaron con ellos y les pusieron sobre la mesa la oportunidad de venir a debatir. Los candidatos Francisco Peña y Aquilino Serrata declinaron participar, no aceptaron venir al debate», explicó Gómez.





De su lado, el comunicador Jaime Rincón, quien es moderador de los debates, junto a Gómez Casanova, destacó el aporte a la democracia de esta iniciativa.





«Ojalá que los partidos políticos y sus candidatos puedan también tener la conciencia necesaria para poder debatir ideas, explicarles a sus electores qué cosas ellos pretenden hacer, su visión», dijo.





Candidata que asistió promete donar salario a estudiantes





Paulino prometió que de ganar las elecciones donará su salario a los estudiantes sobresalientes.





Además, lamentó la cantidad de jóvenes que tienen el deseo de estudiar no pueden hacerlo por lo que destinará el salario que devengará para apoyarlos en ampliar sus conocimientos.





“Lo pueden escribir si gano la alcaldía en las próximas elecciones voy a donar mi salario a los estudiantes sobresalientes que deseen incursionar en una carrera profesional”, sostuvo.





En ese orden, indicó que ha estado dedicada a las labores empresariales desde los 18 años de edad, por lo que no necesitará de un salario en la alcaldía de ser electa al cargo.





“Si he podido sobrevivir sin estar en el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste lo voy a seguir haciendo, por ser parte de mi vocación de servicio en favor de los munícipes de la demarcación”, subrayó.





Cuestiona destino de RD$ 106 MM para construcción de funerarias





Paulino, cuestionó el destino de dos cheques desembolsados por el Gobierno Central a las autoridades del ayuntamiento, con la finalidad de construir cinco funerarias en ese municipio.





Explicó que esos recursos fueron erogados en dos cheques, el primero destinado a la construcción de cuatro funerarias por el valor de RD$ 64 millones y el segundo de RD$ 42 millones para construir una más, sin embargo, hasta la fecha no hay ningún indicio de alguna ejecución.





“Las funerarias no están hechas, esperamos que en los días que quedan para entregar esta gestión sean construidas, pero los cementerios están en condiciones infrahumanas”, afirmó.





Asimismo, apuntó que a pesar de no ser conocedora de la existencia o no de planos para estas obras, puede afirmar que no están construidas.