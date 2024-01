Rafael Paz: ¨Es momento de tomar las lecciones de la historia y construir un nuevo impulso para RD¨

El Secretario general de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz, afirmó este jueves que es momento de tomar las lecciones de la historia y construir un nuevo impulso para la República Dominicana.

¨En mi caso yo estoy en política, no para ascender personalmente, no se trata de eso, eso no es lo que me da satisfacción; a mí lo que me da satisfacción es tener la oportunidad de impulsar transformaciones reales dentro de la sociedad sobre la base de las causas reales y ser parte del lado correcto de la historia¨, aclaró Paz.