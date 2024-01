Janet Camilo: “Carolina debe explicarles a los capitaleños por qué sus casas se inundan, pese a que han pagado por el mantenimiento del drenaje”

La candidata a vicealcaldesa por el Distrito Nacional, del Partido Revolucionario Dominicano y la alianza Rescate RD, Janet Camilo, se suma a la denuncia de Domingo Contreras, su compañero de boleta y exige a Carolina Mejía, rendir explicaciones sobre quién supervisó y da garantías de que el Grupo Lackey haya cumplido con los procesos de mantenimiento de los alcantarillados e imbornales, por los que le pagaron RD$155 millones.

“La alcaldesa Carolina Mejía les debe muchas explicaciones a los capitaleños, debe explicarles por qué sus casas se inundan cada vez que hay fuertes lluvias, pese, a que dicha institución ha pagado por el mantenimiento del drenaje pluvial; tiene la obligación de decirnos dónde está el equipo de supervisa y garantiza en qué se invierten los recursos del Ayuntamiento y si ciertamente el Grupo Lackely cumplió con lo acordado”, expresó Camilo.

En ese sentido, Camilo afirmó que “es evidente que Lackely S.R.L no tiene la capacidad para trabajar con el mantenimiento de los drenajes y no ha cumplido con el trabajo para el que fue contratada por la Alcaldía y así quedó evidenciados en los últimos dos noviembres, donde los capitaleños han pagado por las negligencias de unas autoridades que no supervisan el cumplimiento ni la correcta ejecución de los procesos”.

Domingo Contreras denunció posibles irregularidades en el proceso mediante el cual se le otorgaron varios contratos de servicios al Grupo Lackely, para dar mantenimiento al sistema de drenaje pluvial, debido a que dicha empresa no se dedica a la ingeniería hidráulica, civil o ambiental, para poder gestionar dichas acciones; sino a otras actividades comerciales completamente divorciadas para las que fue contratada, según consta en su el documento de registro en Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI).