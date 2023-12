CENAPEC entrega premio del Sorteo Solidario

Centros APEC de Educación a Distancia (CENAPEC) hizo entrega de una jeepeta Kia Sonet 2023, a la señora

, quien resultó como ganadora de la primera edición del Sorteo Solidario a favor del Programa Padrinos de la Educación.

La señora Mata ganó con el número del boleto 9045, obtenido en la Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC) durante el mes de julio, cuando formalizó un crédito educativo con la institución.

“Este premio significa mucho para mí, no sólo porque me dio la oportunidad de andar en el vehículo de mis sueños, sino también porque sé que los fondos de este sorteo ayudarán a quienes no pueden costear sus estudios secundarios”, apuntó la señora Mata durante la entrega del premio.

El sorteo tuvo como objetivo recaudar fondos para permitir que jóvenes y adultos de escasos recursos puedan terminar sus estudios de bachillerato. La selección del boleto ganador se llevó a cabo el domingo 26 de noviembre en el programa “Con Jatnna” por Color Visión.

La entrega del vehículo de hizo en el showroom de Kia de las Oficinas Corporativas del Grupo Viamar, en presencia del Lic. Harold Molina, presidente de la Junta de directores de CENAPEC y la Lic. Sonia Villanueva, pasada presidente.

CENAPEC realizará este evento todos los años con el fin de continuar impactando positivamente la vida de cientos de jóvenes y adultos. Para ver la selección del boleto ganador los interesados pueden acceder ahttps://www.youtube.com/watch? v=3hjSQoCQZ6Q&t=1s .

Sobre CENAPEC

Centros APEC de Educación a Distancia (CENAPEC) es una institución educativa sin fines de lucro, creada en el 1972 bajo el auspicio de Acción Pro-Educación y Cultura (APEC). Desde entonces, se ha puesto a la disposición de más de 650,000 dominicanos de escasos recursos económicos, en su mayoría. CENAPEC es pionero en el sistema de educación a distancia en los niveles básico y de educación media.