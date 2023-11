Director general de la Policía supervisa proceso de formación de nuevos agentes

Los exhorta siempre proteger a la ciudadanía y actuar con firmeza contra la delincuencia.





Gaspar Hernández.- El director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, supervisó hoy el proceso de capacitación de unos mil jóvenes que aspiran graduarse de rasos policiales, quienes se encuentran en el nuevo Centro de Entrenamiento Policial en este municipio, escenario que aprovechó para externar la confianza que tiene en cada uno de ellos en que servirán a la ciudadanía con estricto apego a la Constitución, las leyes, ley institucional y normas legales.





“Yo espero que ustedes no me hagan quedar mal. Confiamos en que ustedes formarán la mejor promoción de la historia de la Policía Nacional, la cual tiene 87 años. Policías que servirán a los ciudadanos, policías que cumplirán con su deber en las calles”, indicó el mayor general Alberto Then.





Al arengar a los aspirantes, el director general policial fue enfático en advertir que su misión es proteger a los ciudadanos “no a los delincuentes”. “Nosotros como auxiliares de la justicia estamos hechos para perseguir, atrapar y someter a la justicia, vía el Ministerio, a quienes violan la ley”, reiteró el mayor general Alberto Then.





Se recuerda que el nuevo centro, considerado el más moderno del área, fue inaugurado recientemente por el presidente de la República, Luis Abinader, y tiene capacidad para el entrenamiento y capacitación de unos 3,000 nuevos miembros de la institución del orden.





El mayor general Alberto Then recorrió distintas áreas del nuevo centro y posteriormente se reunió con todos los jóvenes que se encuentran inmerso en el programa de formación que se implementa en este moderno centro, diseñado para que los aspirantes a rasos adquieran las competencias, habilidades y destrezas necesarias para brindar mayores y mejores niveles de seguridad a los ciudadanos.





"Tal y como anunció el presidente de la República, Luis Abinader, estamos renovando de manera integral a los miembros de nuestra Policía Nacional”, dijo el director general de la Policía Nacional.





Sostuvo que las metas en materia de capacitación y entrenamiento se están materializando con la apertura de un centro amplio, cómodo y ajustado a las necesidades de la institución para entrenar y capacitar de forma ideal a sus miembros.





"Hemos dado un paso adelante en la reestructuración del sistema educativo policial, mediante la visión y trabajo de la comisión técnica para la reforma de la policía en lo referente a construir un nuevo y completo modelo formativo”, agregó.





Sostuvo, además, que la formación de todos los policías es esencial para brindar a la sociedad una respuesta efectiva a sus demandas y generar un clima de seguridad y cultura de paz.





Destacó que en el actual proceso de capacitación de los agentes participan 120 docentes universitarios y 180 instructores policiales por cada 1,000 agentes seleccionados.





*Profesionalizar a los policías*





El mayor general Alberto Then recordó que la transformación y profesionalización representan la base de la programación de contenidos y entrenamientos de los cerca de mil jóvenes que se encuentran en el centro de formación.

