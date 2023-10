JCE rechaza impugnaciones a las compras de equipos

El pleno conocerá de los reclamos hechos por empresas que compiten en el mercado de venta de equipos de tecnologíaLa Comisión Especial designada por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) rechazó las impugnaciones por la compra de 10 mil unidades de UPS a la empresa Critical Power. Estas unidades serán empleadas en los procesos electorales del año 2024.No obstante, estos cuestionamientos interpuestos por las compañías suplidoras Sonol, Wisnet y Digiworld, deberán ser presentados al pleno del organismo electoral para su decisión.Las empresas mencionadas aseguran que el equipo suministrado por la compañía adjudicada no cumple con los requisitos necesarios para el servicio requerido en los próximos procesos electorales.Las impugnaciones fueron rechazadas el pasado miércoles por la Comisión Especial, compuesta por el presidente de la JCE, Román Jáquez, y los miembros Rafael Vallejo Santelises y Patricia Lorenzo.La empresa Sonol afirma que el equipo seleccionado no cumple con las especificaciones técnicas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos informáticos, en caso de interrupciones de la energía eléctricas.La compañía WISNET, por su parte, afirma ser la ganadora de la licitación, ya que su oferta técnica cumple con los requerimientos y es la más económica entre todas las empresas habilitadas para concurrir al acto de apertura de la oferta económica.Sin embargo, la empresa Digiworld, que previamente había enviado una comunicación al Comité de Compras y Contrataciones y al Pleno de la JCE (el 8 de septiembre), informando sobre serios reparos a la calificación técnica de la mayoría de las empresas habilitadas, considera que los equipos presentados por la empresa Crítica Power no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en la licitación.Por esta razón, los representantes de la empresa indicada presentaron un recurso de reconsideración el viernes pasado ante el Pleno de la Junta Central Electoral.En su recurso de impugnación del 19 de septiembre, Digiworld afirmó que, según la información proporcionada por el fabricante del equipo ofertado por la empresa ganadora, el mismo no cumple con las funciones de un UPS profesional. Este argumento se reitera en su instancia de reconsideración.La empresa Digiworld advierte que el equipo elegido por la JCE podría colapsar si se utiliza en condiciones de alta temperatura y de uso constante, tal como se indica en el manual de usuario disponible en la página web del fabricante del equipo cuestionado, donde se detalla lo siguiente:“Si la temperatura es demasiado alta, puede producirse un incendio o una explosión; si la temperatura es demasiado baja, el rendimiento del producto puede verse gravemente reducido o el producto puede dejar de funcionar”.También se señala la entidad la dificultad para el uso de estos equipos en caso de una eventual segunda vuelta electoral en el mes de junio del 2024, en razón de que el manual de usuario del fabricante (Ecoflow) establece como requisito de la garantía no sólo que los equipos se mantengan en un nivel de temperatura de 20 a 40 grados Celsius, sino que deben ser cargados y descargados cada seis meses y guardados con un nivel de carga de un 30 a 60 por ciento, lo que implica una gran dificultad para la eficacia de su uso en todas las fases del proceso electoral.Otro aspecto que se señala es el inconveniente para el transporte de los equipos adjudicados a la empresa Critical Power, porque no tiene las dimensiones que le permitan ajustarse al espacio disponible en la maleta del kit electoral.En su recurso de reconsideración, Digiworld solicita ser invitada por el Pleno de la Junta Central Electoral para que escuche sus argumentos técnicos antes de tomar una decisión definitiva sobre la adjudicación, debido a que esto permitiría una mayor edificación de la institución para tomar su decisión, en base a los principios de transparencia, debido proceso y tutela administrativa efectiva.