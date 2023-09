Ministerio de la Juventud prioriza a estudiantes vulnerables de Pedernales; lleva “Apoyo Educativo”

Rafael Jesús Féliz García anuncia acciones en beneficio de la juventud de esa provincia fronteriza





Pedernales. -El Ministerio de la Juventud (MJ) trajo hasta aquí el programa de Apoyo Educativo Juvenil para que los jóvenes puedan recibir oportunidades de desarrollo educativo y formativo a través de becas de estudios técnico superior.





El titular de la Juventud, Rafael Féliz García, resaltó que la visión de su gestión tiene como prioridad llevar las oportunidades donde está la juventud a lo largo y ancho del país sin importar su estatus social y el desarrollo de Pedernales es un tema de vital importancia en el gobierno de Luis Abinader.





"La meta de las becas del programa Apoyo Educativo es llevar entre la región Enriquillo, Manzanillo y Miches por lo menos 1,000 becas", destacó Féliz.





En esta tercera fase de ese programa y cuya convocatoria se extenderá hasta el 30 de septiembre, los interesados podrán aplicar a través Sistema Nacional de becas ( Becas.gob.do ).





Dentro de los aportes que el Ministerio de la Juventud llevará a esta provincia del Sur, está el patrocinio para el próximo Torneo Superior de Baloncesto, también en el marco del crecimiento de la industria creativa y la economía naranja, llegará el programa “CapacitArtes”, el cual incluye formación artística, en música, teatro y danza.





También se agregan las jornadas de reforestación y recolección de residuos sólidos a través del programa Eco Juventudes, la segunda de estas se llevará a cabo en la playa de Trudillé, el próximo 16 de septiembre.





Autobuses

Con el objetivo de mitigar los gastos de transporte de los estudiantes, Féliz informó que se entregarán dos nuevos autobuses a las comunidades del Distrito de José Francisco Peña Gómez y la comunidad de Juancho, con los cuales sumarian 4 autobuses para la provincia de Pedernales entregados por el Ministerio de la Juventud y el Ministerio Administrativo de la Presidencia.





Dentro del encuentro en conjunto con la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, también fueron destacados los préstamos adquiridos por jóvenes emprendedores de la provincia a través del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) con una cifra de alrededor de $43 millones 896 mil pesos en préstamos para emprendimientos.





Los jóvenes representantes de la zona Sur, se mostraron emocionados y llenos de esperanza, resaltaron sentirse orgullosos del interés de Féliz por apoyar la provincia.





“A personas como usted los jóvenes deberíamos apoyar más, nuestra voz era una voz que no se escuchaba, pero usted es una persona que se ha convertido en voz nuestra”, expresó Juan David, uno de los jóvenes presentes.





Agradecen apoyo del Ministro Juventud

La gobernadora por Pedernales, Altagracia Brea, agradeció al Ministro de la Juventud, Rafael Jesús Féliz García, por traer las becas para la evolución educativa de la comunidad joven del sur e instó a los jóvenes prepararse en áreas afines al turismo, por el gran desarrollo que tendrá dicha provincia.





La diputada por Pedernales, Edirda De Oleo Peña, celebró la iniciativa de poder congregar a la comunidad joven de la zona y ver el sueño realizado de las oportunidades que por tantos años solicitaban para la educación y el desarrollo de la provincia.





“Siempre hemos estado carente de oportunidades, pero ahora no podemos decir que no la tenemos, ahora debemos agarrarla con las dos manos y no dejarlas ir, formarnos para juntos poder crecer y tener un mejor futuro”, expresó De Oleo.





En esta tercera fase se incluyen: Ingeniería en Software, Artes Plástica, cinematografía, Física, Matemáticas, Administración Aeronáutica, Tecnólogo Desarrollo de Software, Tecnólogo Electricidad Industrial, Periodismo Digital y Gestión de Redes, Mecatrónica, Tecnólogo Redes y Seguridad Informática, Agronomía, entre muchas otras más.





Requisitos

Los estudiantes deberán completar formulario de solicitud, carta personal de solicitud explicando las razones por las cuales entiende debe ser beneficiado/a con una beca, certificación de pertenencia a clubes (Deportistas, artistas), certificado de escolaridad (bachillerato), presupuesto de la carrera, récord de notas, Pensum de la carrera, una fotografía, Fotocopia de la cédula de identidad y/o pasaporte, y Curriculum vitae.





Apoyo Educativo Juvenil

El objetivo de programa es propiciar el acceso a la educación superior a nuestros jóvenes artistas, deportistas y de modo muy especial al género femenino, creando oportunidades de formación a través de una subvención estudiantil, de manera especial los jóvenes en situación de vulnerabilidad y jóvenes con capacidades diferenciadas