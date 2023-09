Four Seasons llega a Tropicalia de la mano de Cisneros e inicia su construcción en Miches, República Dominicana

Esta primera fase supondrá una inversión de más de 200 millones de dólares, así como la creación de más de 400 empleos al abrir sus puertas.

Tropicalia materializa y consolida su compromiso con diferenciar el producto turístico del país, y en especial en Miches.

Four Seasons Tropicalia está diseñado para cumplir con la certificación LEED, un reconocimiento internacional que evalúa los edificios sostenibles a nivel mundial.

Santo Domingo, 12 de septiembre de 2023 – Tropicalia, desarrollo inmobiliario concebido por Cisneros Real Estate, inicia su primera fase de la propiedad con la construcción del Four Seasons República Dominicana en Tropicalia, en la localidad de Playa Esmeralda en Miches, con miras a abrir sus puertas a principios del 2026 y convertirse en un referente en todo lo relacionado a turismo de lujo y sostenibilidad en el Caribe.

A través de este desarrollo turístico, Tropicalia materializa y consolida su compromiso con el municipio de Miches, con el cual, desde hace más de 15 años, ha creado un estrecho vínculo de promoción social, económica y medioambiental, enmarcado con el establecimiento de la Fundación Tropicalia, la cual ha acompañado el desarrollo humano y social de Miches.

Al respecto, Adriana Cisneros, CEO de Cisneros comentó: “Sin lugar a dudas, este hito representa un momento de gran alegría y orgullo para todos nosotros en Cisneros y para la comunidad de Miches, con la cual, desde hace más de una década, tenemos la enorme fortuna de colaborar estrechamente con miras a su desarrollo sostenible. Seguiremos enfocando todos nuestros esfuerzos para que, día a día, la comunidad y el medioambiente se sigan posicionando como ejemplos de desarrollo para el país.”

La primera fase de Tropicalia estará situada en Playa Esmeralda, en la costa sur de la Bahía de Samaná, que abarca casi un kilómetro continuo de playa, y supone una inversión de más de 200 millones de dólares.

Uno de los socios estratégicos de Tropicalia para este proyecto es la cadena hotelera Four Seasons, empresa líder mundial en la hotelería de lujo que se encargará de la administración del hotel, residencias y sus amenidades, proporcionando el más alto nivel de hospitalidad de lujo a través de la innovación constante para perfeccionar la experiencia de los huéspedes y propietarios.

“Four Seasons República Dominicana en Tropicalia es fruto de un ejercicio de constancia basado en una visión que, una vez más, demuestra el compromiso que siempre hemos tenido con esta región de la República Dominicana y con el plan de hacer realidad un proyecto de este calibre. Estamos seguros de que va a elevar el nivel del turismo de lujo sostenible en el país, y, con ello, el impulso socioeconómico y medioambiental de Miches”, mencionó William Phelan, presidente de Tropicalia.

Actualmente Four Seasons gestiona 126 hoteles y 53 propiedades residenciales en 47 países, y, con la llegada del Four Seasons Tropicalia, se marcará un nuevo precedente al convertirse en el primer y único Four Seasons en la República Dominicana, con lo que se fortalece la apuesta que hay por invertir en el país.

Al respecto, David Collado, Ministro de Turismo de la República Dominicana mencionó: “Para los dominicanos es un orgullo contar con una inversión como esta del Four Seasons en Tropicalia de la familia Cisneros; una familia que ha confiado en nuestro país y que valora el amor y el esfuerzo que ha hecho este gobierno por impulsar y recuperar el turismo”. Además, el ministro Collado agregó que “este hotel, que tendrá el más alto estándar de lujo refinado, diversificará aún más el tipo de turistas que vienen a nuestra nación, y reafirma el compromiso de Tropicalia con el desarrollo sostenible del turismo del país, lo que permitirá que sigamos siendo la admiración turística de la región para el mundo”.

El proceso de construcción en Miches está a cargo de la empresa francesa Bouygues, la cual opera en más de 80 países y es líder en construcciones sostenibles. La compañía ha sido responsable de la construcción de numerosos vecindarios ecológicos, edificios y estructuras con bajas emisiones de carbono, que cumplen las normas ecológicas más estrictas del mundo. Cabe mencionar que en la fase de construcción, esta obra trae consigo la creación de alrededor de 2,000 empleos para la localidad.

Con un diseño tropical modernista, creado por el arquitecto brasileño Isay Weinfeld, el Four Seasons República Dominican en Tropicalia establecerá un nuevo estándar de elegancia natural y sostenible para viajeros sofisticados de todo el mundo. La propiedad incluirá un complejo turístico de 95 habitaciones y 25 residencias privadas de tres y cuatro habitaciones, todas ubicadas a sólo unos pasos de la playa. El resort conlleva todas las amenidades de un hotel de lujo como instalaciones de gimnasio y deporte, un spa, espacios para eventos, un club infantil y una oferta gastronómica con numerosas opciones de alimentos y bebidas.



Tropicalia y su compromiso con la sostenibilidad

La sostenibilidad es el hilo conductor de la filosofía corporativa de Cisneros y está integrada a un modelo de gestión empresarial en la que priman los intereses de sus stakeholders en la toma de decisiones, muestra de ello es que el Four Seasons República Dominicana en Tropicalia está diseñado y concebido para obtener la certificación LEED, un reconocimiento internacional que evalúa los edificios sostenibles a nivel mundial. Para ello, se ha trabajado en un diseño de baja densidad con prioridad para los espacios abiertos y se han incorporado estrategias de refrigeración pasiva en toda la propiedad, garantizando la eficiencia energética y una circulación limpia y al aire libre.

Con respecto al diseño de Tropicalia, se concibió con el objetivo de salvaguardar e incluso aumentar, los valores de biodiversidad del terreno a través de la clasificación y correcta disposición final de los residuos sólidos, la gestión y reutilización del agua, y la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, reputados botánicos del país diseñaron un plan de trabajo con instrucciones detalladas para la restauración de la vegetación natural nativa de la zona, el trasplante de árboles de interés biológico y el uso de especies autóctonas.

El impacto en la comunidad

Desde su establecimiento en Miches en el 2008, Fundación Tropicalia, organización sin fines de lucro y brazo social del proyecto Tropicalia, lleva a cabo programas enfocados en la conciencia ambiental, la mejora de la educación, la diversificación económica y la promoción sociocultural. Del mismo modo, gestiona acciones y alianzas estratégicas que facilitan oportunidades de crecimiento para los habitantes de la zona y contribuyen con las dinámicas de desarrollo de este destino turístico emergente en la República Dominicana.

Una de las iniciativas emblemáticas de la Fundación es Soy niña, soy importante, que apoya a niñas en situación de riesgo con una sencilla misión: proteger su infancia, orientarlas para que tomen decisiones oportunas en la vida y educarlas a ellas y a su comunidad sobre sus derechos. Desde sus inicios hasta el 2022, el programa ha apoyado a más de 1.260 niñas de la provincia El Seibo a través de diferentes áreas de acción que incluyen un campamento de verano, un programa en casa, empoderamiento adolescente y activismo, este último consiste en campañas de concienciación y participación cívica.

Sobre Cisneros Real Estate & Tropicalia

Cisneros Real Estate desarrolla proyectos turísticos estratégicos, innovadores y responsables. Con sede en Miami, el portafolio de desarrollo a largo plazo de Cisneros Real Estate se basa en relaciones con socios que comparten valores similares y la integración de las necesidades e intereses de las comunidades y los entornos en los que impactamos. Para obtener más información, visite www.cisneros.com

Tropicalia es un complejo turístico de lujo sostenible de Cisneros Real Estate que ofrece una arquitectura sofisticada en un sitio impresionante de diversa belleza natural en el noreste de República Dominicana. La primera fase de desarrollo es el Four Seasons Resort y Residencias República Dominicana en Tropicalia, y está diseñado para servir como modelo de turismo de lujo sostenible en el Caribe y más allá. Para obtener más información, visite www.tropicalia.com