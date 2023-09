El Consulado del Reino de Tailandia para la República Dominicana participará en Américas Food and Beverage Show & Conference

.

Se realizará en el Miami Beach Convention Center del 18 al 20 de septiembre próximo

SANTO DOMINGO.- El Consulado del Reino de Tailandia para la República Dominicana junto al Thai Trade Center de Miami, Florida, anuncian la feria más importante de Miami, “Americas Food and Beverage Show & Conference”, con el objetivo de promover la industria de Alimentos y Bebidas de los diferentes países para su exportación.

Maríajosé Turull de Roig, Cónsul Honoraria del Reino de Tailandia para la República Dominicana, informó que esta feria se realizará en el Miami Beach Convention Center del 18 al 20 de septiembre próximo.

Señaló que en este evento participarán 15 expositores de empresas tailandesas, quienes ofrecerán un cooking show con platos típicos de Tailandia, y al mismo tiempo promocionarán diversos productos.

“Los interesados pueden llamar al Consulado Honorario de Tailandia para más información y acceso gratuito con pase de cortesía a esta feria para visitar los stands de Tailandia”, afirmó Turull.

En este magno evento participarán más de 600 expositores de Tailandia, Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y México, todos relacionados con el maravilloso mundo del Alimentos y bebidas.

En esta feria participarán las siguientes empresas: BC Products Co., LTD, Tesy Interfood Co., LTD, Chin Huay Public Company Limited, Healthy Meal Group, K Fresh Company Limited, Siam M.C. Co y LTD, K.R.S. Spicy Food Company Limited.

Además, R.S. Foods Tech (Thailand) Company Limited, City Farm Interfood Co., LTD. Chiwadi Products Co., LTD, Thai Younger Farm Co., LTD, A&P Orchard 1959 Co. y LTD, Universal Food Public Company Limited.

Americas Food and Beverage es la feria de alimentos más grande de las Américas y la plataforma ideal para realizar negocios con los Estados Unidos y el Caribe.

Se considera la mayor exhibición de comercio bilateral en el hemisferio occidental. La feria brinda a las empresas oportunidades excepcionales para promover sus productos y servicios a los principales compradores de las Américas.

Este importante evento se orienta, principalmente, a la comunidad latina en Estados Unidos y al intercambio comercial con América Central y América del Sur, significando una excelente oportunidad para contactar a los más importantes canales de distribución del continente.