Juan Hubieres responsabiliza al Gobierno de la alta tasa de pobreza y la delincuencia en la provincia Monte Plata

"Pueden ir todos juntos y como quiera los vamos a derrotar"

Monte Plata. El candidato a senador de Monte Plata por la Fuerza del Pueblo, Movimiento Rebelde y partidos aliados, Juan Hubieres, lamentó que el Gobierno haya hecho poca inversión en esta provincia, a pesar de ser una de las más productivas del país

Hubieres condenó que en Monte Plata no haya agua, carreteras, empleos para la juventud y las mujeres, y que haya un sistema de salud a punto de colapsar por las condiciones en que se encuentran los hospitales, incluyendo el Hospital Angel Contreras.

Juan Hubieres condenó que de 90 mil millones de pesos que el Gobierno puso a circular para la producción en pequeñas y medianas empresas de la provincia Monte Plata, estos no llegarán a la gente que realmente tenían que recibirlo para ayudarse en su producción.

"Los que vienen detrás que arreen que si pueden me alcanzan, seguro que no me van alcanzar, es más pueden ir todos juntos y como quiera los vamos a derrotar", afirmó Hubieres.