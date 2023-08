Abogado Carlos Mesa Denuncia existe una trama para darle muerte y teme por su integridad física.

Mesa quien acepto representar a Rafael Guerrero para levantar un acto de rebeldía, en la misma sala penal que defendía al investigador Ángel Martínez, en contra del Dr. Guido Gómez mazara en la novena sala penal del distrito nacional.





Posteriormente Mesa acepta representar al comunicador en tres casos sobre difamación en contra de su defendido.





Dando inicio al juicio de fondo este 3 de agosto, al caso del comunicador Guerrero Méndez en contra del ex director de la DNCD Rolando Rosado Mateo, iniciaron las persecuciones en contra de abogado Carlos mesa, quien hoy hace la denuncia pública y reportada ante la magistrada Yenny Berenice, renunciando irrevocable a ser el representante legal de comunicador Guerrero Méndez, porque el comunicador y propietario de la Plataforma Corrupcion al Desnudo, no le dio méritos a lo que le estaba pasando a su abogado y no mostró ninguna empatía con su causa al cuestionar que esa trama venía de algun caso aislado que nada tiene que ver con los casos que lleva del comunicador, es decir, lo dejó a su suerte, poniendo entredicho su seriedad como profesional del derecho lo que motivó su renuncia irrevocable a su representación.





Carlos Mesa explicó que la Genesis que motivó a que se haya dado inicio a esa trama es el hecho de que el representante legal de Rolando Rosado Mateo cometieron el error de aportarlo como testigo de su propia causa y el contra interrogatorio que le hizo Mesa dejó muy mal parado al ex - Mayor General PN ex - Jefe de la DNCD ante toda la audiencia nacional, ya que no pudo responder las preguntas realizadas dejando claras evidencias de incoherencias, mentiras, siendo totalmente dubitativo y torpe, lo cual quedó todo grabado ya que el juicio fue transmitido a través de los medios de comunicación y fue un objeto de cientos de memes y comentarios en todas las redes sociales, lo que desató la ira del poderoso ex - jefe de la DNCD al ver resquebrajado su ego personal y su moral por este simple abogado, quien hizo un contra interrogatorio devastador que lo expuso ante toda la opinión pública, lo que motivó el móvil de que la trama para eliminarlo.





El abogado Carlos Manuel Mesa finalmente le envía un mensaje al Comunicador Rafael Guerrero y le recomienda hacer empatía con sus futuros abogados para que se sientan cómodos asumiendo sus medios de defensa y que cuando se les presenten situaciones adversas no sea indiferente a ellos, le auguró el mejor de los éxitos al expresar que lo dejaba pero lo dejaba prácticamente blindado ya que había sometido un incidente durante la última audiencia que se conoció ante la Novena Sala Penal en el caso de Rolando Rosado Mateo que busca que la querella penal privada interpuesta contra el comunicador sea declarada inadmisible por que la acción ha sido mal perseguida ya que el único tipo penal que le pretenden sindicar al comunicador es el artículo 21 de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología que tipifican la difamación penal especial, y que a la luz de l propia ley existen decisiones del más alto tribunal del Poder Judicial, específicamente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que ha establecido los requisitos para perseguir los crímenes de esta legislación, como UN TIPO PENAL ESPECIAL que conlleva un proceso investigativo, sumario, expedito, preparatorio e intermedio con todas las garantías procesales y el INMINENTE acompañamiento del Ministerio Público, Mesa sostiene que en todos los casos contra Rafael Guerrero sin excepción alguna sus acusadores privados cometieron el ERROR GARRAFAL de pedirles la Conversión e irse solos, por lo que respetando la Seguridad Jurídica y la efectividad de las normas jurídicas ningún tribunal podrá apartarse de este precedente y deberán declarar o inadmisibilidad de todos los casos contra Rafael Guerrero y Corrupcion al Desnudo.





Mesa indicó que se trata de un reto a toda la comunidad jurídica pero que los jueces deberán darle el tratamiento adecuado a este incidente a favor de Guerrero, el cual fue presentado a través de un Recurso de Oposición Fuera de Audiencia conforme lo establecido en la normativa procesal penal en el artículo 409.

A raíz de que el joven y reconocido jurista Carlos Mesa, representara en los tribunales de la Republica como defensor del comunicador Rafael Guerrero Méndez y Corrupcion al Desnudo, en contra del ex director de la dirección nacional de control de drogas, rolando Elpidio rosado mateo y el ex director de la policía nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, por difamación cometida a través de medios electrónicos al tiempo que responsabiliza de todo lo que le pueda suceder al ex general Rosado Mateo y su colaborador más cercano, ya que hay un equipo elite del sicariato siguiendo sus pasos.