El Pacha quiere acompañar a Ranfis Domínguez Trujillo como "Vicepresidente" para las elecciones 2024-2028 por el Partido Esperanza Democrática.

Manhattan- New York: En momento inusual en la programación del popular programa “Pégate y Gana con El Pacha” del pasado sábado 22 de julio 2023 y de manera inesperada Frederick Martínez aprovechó la ocasión para hacerle una petición a su invitado estelar Ranfis Domínguez Trujillo donde le pidió lo siguiente: “Ranfis Domínguez Trujillo, ¿usted me permite, si su partido va un referéndum, que yo lo acompañe en la boleta, como dominicano en ultramar y sea el candidato que te acompañe como vice, Ranfis Domínguez Trujillo y el Pachá?”.





Sorprendido con la pregunta Domínguez Trujillo le respondió: “Bueno señores, lo primero que hay que hacer es hablar fuera de cámara, esto se ha tornado serio. El Pachá es un gran ser humano y con servicios comunitarios intachables, esa es la pura verdad”.





Todos los presentes en la programación especial que se realizó en la ciudad de New York la cual fue la transmisión #5 que se realiza en vivo desde la ciudad de New York en 12 años de transmisión ininterrumpida todos los sábados a partir de las 12:00 del día por Tele Radio América y muchas estaciones de televisión más en el país y para los Estados Unidos y el mundo.





El Pacha tomo una pausa mirando de frente Ranfis Domínguez Trujillo presidente del Partido de Esperanza Democrática y le dijo lo siguiente: “Yo como ciudadano dominicano, ente social, luchador incansable, que vengo de cepillarme los dientes con jabón de cuaba porque ni pasta dental había en mi casa porque la pobreza me tocó desde muy temprano; lo dejo a consideración del pueblo dominicano, que sea ustedes”.





“Yo, Federico Martínez, nacido el 22 de enero de 1971, con 52 años; le pido a la militancia de Ranfis Domínguez Trujillo y su partido, que me den la oportunidad de acompañarle en su boleta como candidato junto a él, a la vicepresidencia de la República Dominicana. Que sea el pueblo que le pida y que le hable, porqué Ranfis Domínguez Trujillo debe llevar al Pachá junto a él con su boleta, porque la gente está harta de políticos, los jóvenes no quieren políticos”, agregó El Pacha.





“Yo vivo en Nueva York, pero yo no vivo sentado en una computadora en un Instagram escribiendo, yo voy todos los sábados a ayudar a los pobres, yo viajo todos los fines de semana, tengo que dormir con una máquina para que me mande aire al cerebro por las alturas del avión. A mí las contracciones del avión me tienen con una bola de un líquido que me salió en los pies, que no podía ni caminar. Entonces, yo como ente social, como ciudadano y que te admiro, quiero servirle a mi país”, finalizó diciendo Frederick Martinez.