Alcaldía del Distrito Nacional inaugura parque Villa Juana en homenaje a Leo Corporán

El parque que ahora cuenta con área infantil y de gimnasio se realizó con una inversión de RD$5 millones.





Santo Domingo, RD. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, rindió un homenaje al cronista deportivo Leo Corporán al colocar su nombre en la placa del nuevo parque Villa Juana, que por años la comunidad había solicitado su embellecimiento.





Durante sus palabras Carolina resaltó el servicio que ha realizado Leo en favor de la comunidad.





“Decía Luisín que es un don de Leo el servicio, pues mira yo me atrevo a decir que al igual que papá al igual que Leo y está humilde servidora eso no es un don, es un propósito de vida que nosotros decidimos por el servicio y Leo lo ha hecho como dirigente comunitario y deportivo papá lo hizo como político y lo hizo también como campesino como cuando salió y se fue a San Cristóbal, cuando se fue a Carolina del Norte siempre se decidió por el servicio y yo encontré en la política a través de la recuperación de la política como servicio la razón por la cual yo me decidí hacer política y no por cuatro años más por 20 más porque yo me decidí esto es lo mío y esto va para largo”, enfatizó Carolina.





El Cronista deportivo que será exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en noviembre de este año, agradeció a Carolina Mejía por la distinción y al expresidente Hipólito Mejía, por el trabajo que realizó en el país y en Villa Juana durante su gestión “quiero agradecer en el alma, a la alcaldesa y a los queridos regidores, lo más importante es mirar para allá y ver esos niños, Carolina ha hecho un acto grande en remodelar este parque para que los niños puedan estar aquí jugando”.





Corporán agradeció a su familia, quien, según él, ha sido la más sacrificada por el tiempo que le dedica al club y la fundación Mauricio Báez. “Quiero agradecer a mi hijo César, Amaury y Cecilia, ellos se pusieron más contentos que yo cuando recibieron la noticia” destacó el cronista quien además estuvo acompañado de su esposa Cecilia Heredia.





Luisin Mejía, presidente de Caribe Sports, tuvo a cargo la semblanza de Leonardo de Jesús Heredia Corporán, nombre de pila de Leo, destacando sus virtudes y cualidades “He aquí un protector, he aquí un caballero que tiene más familia en su casa, de lo que ustedes se imaginan. Lo más fácil sería hablar del Club Mauricio Báez, por mucho uno de los mejores clubes, sería fácil hablar de Villa Juana. El homenajeado tiene un don, servir y ha hecho de Villa Juana su feudo”.





Ana Cabrera, presidenta de amas de casas de Villa Juana, indicó que la comunidad se siente orgullosa del trabajo que realiza la Alcaldía, destacando el gran trabajo realizado en la María Montés, el cementerio, los filtrantes, el alumbrado y de aseo en general.





“Estamos agradecidos de esta gestión municipal, porque nunca en el tiempo, Villa Juana había tenido tanta mejoría”, indicó Ana al mismo tiempo que resaltó la labor de Leo en la comunidad.





*Trabajos realizados*





Dentro de los trabajos realizados en el espacio, están la demolición, vaciado y resanes de aceras y contenes, de rampas para personas con discapacidad, iluminación del parque en general y entornos de este.





De igual manera, se colocaron mesas picnic, se realizó poda y siembra de árboles de diferentes especies, se construyó una nueva área infantil.





Los trabajos también incluyeron el cierre completo del parque con malla galvanizada verde, la construcción de un área de gimnasio, instalación de bancos y zafacones; señalización e identificación de parque y remozamiento de área de tarima.





Al culminar el acto protocolar fue formalmente presentado a Miguel Morban, administrador General de Televida, como cogestor del parque, quien en lo adelante tiene el compromiso de velar por el buen uso y mantenimiento del espacio.





Estuvieron presentes el expresidente de la República, Hipólito Mejía, el ministro de Deportes, Francisco Camacho, José Domínguez, presidente del Club Mauricio Báez, Liz Mieses, presidenta del Concejo de Regidores, Frometa Herasme, Intendente del Cuerpo de Bomberos; el baloncetista José (El Grillo), Vargas y Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama.





*Sobre Leo Corporán*





Corporán, es un dirigente deportivo y comunicador de larga data, fue el ideólogo en 1963, junto a Nelly Manuel Doñé y otros jóvenes de Villa Juana, de la creación del club Mauricio Báez, considerado por muchos como un modelo a replicar dentro de las entidades clubísticas.





“El Marchante”, como le llaman al editor deportivo del vespertino El Nacional, sentó raíces en Villa Juana, sector donde sus padres se instalaron cuando el próximo inmortal del Pabellón de la Fama tenía un mes de nacido.





En esa zona populosa y céntrica del Distrito Nacional comenzó su pasión por el deporte, llegando a practicar baloncesto, béisbol y softbol. Fue fundador y ocupó la primera presidencia de la Asociación de Clubes del Distrito Nacional (Asocludisna).





Desde Mauricio Báez, Leo ha apoyado y promovido todas las actividades deportivas puestas en ejecución por esa institución en beneficio del deporte, la salud, la educación y la cultura.





Corporán fue además presidente-fundador de la Fundación Mauricio Báez, desde donde se promueven todas las actividades deportivas, sociales, culturales, educativas y la salud en pro de los residentes del sector y de barrios aledaños, a través de la escuela primaria, un liceo de tanda extendida, dispensario médico, odontología, centro cultural y la biblioteca.