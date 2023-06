RD es reconocida como el destino más popular del Caribe y el 9no del mundo por Trip Advisor.

La famosa web Trip Advisor publicó su premiación de lo mejor de lo mejor de 2023 (“Traveler’s choice Best of the Best”), en la cual reconocen a República Dominicana como el 9no destino turístico más popular del mundo, y el primero del Caribe.

La publicación coloca a nuestro país al frente de los países del Caribe, seguido por Aruba, Jamaica, Puerto Rico y St. Marteen, quienes completan el top 5 del ranking regional.

Mientras que a nivel mundial la República Dominicana es el único destino que sale en el top 10 como país, mientras que los demás destinos son ciudades, lo que obedece a la estrategia de posicionamiento de la marca país, por encima de la marca de algunos de los destinos particulares de la nación como Punta Cana, Puerto Plata, Samaná etc.

El top 10 de los destinos más populares del mundo lo encabeza Dubai, seguido de Bali, Londres, Roma, París, Cancún, Creta, República Dominicana y Estambul. Esto posiciona al país como un destino más popular que Barcelona, Madrid o Nueva York, por ejemplo.

La página Tripadvisor explica que otorga estos reconocimientos “Travellers' Choice Best of the Best" a destinos cuyos hoteles, restaurantes y cosas para hacer recibieron un alto volumen de reseñas y opiniones de nuestra comunidad durante un período de 12 meses. Menos del 1% de los 8 millones de listados de Tripadvisor reciben el premio Best of the Best, lo que significa el más alto nivel de excelencia en viajes”.

Este nuevo reconocimiento para República Dominicana reafirma el despegar de la industria turística del país, la cual sigue siendo el sector de la economía de mayor crecimiento en este 2023, de acuerdo a los datos oficiales que se tienen a la fecha.