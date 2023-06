Premios a la Moda Dominicana regresa con segunda edición

Esta versión se llevará a cabo en

el mes de

septiembre, en el

Teatro La Fiesta del Hotel Renaissance

Jaragua

”.-





SANTO DOMINGO. Tras el éxito y acogida de su primera entrega, Premios a la Moda Dominicana regresa para presentar su segunda versión en septiembre próximo y así reconocer lo mejor de la industria de la moda nacional.

El galardón que premiará a diseñadores de moda, modelos, estilistas, maquilladores y revistas especializadas, con la intención de resaltar el trabajo de estos expertos y profesionales y con miras a construir una cultura de fashion awards en la República Dominicana, incluye para este año cinco nuevos renglones: Eventos, colectiva o desfile de moda, diseñador de trajes de baño, colección de moda masculina, diseñador extranjero destacado en RD y espacio de moda en radio y/o televisión.





“En esta edición queremos seguir aplaudiendo el talento nuestro. Estamos muy complacidos con el apoyo recibido en nuestra primera realización y esto se refleja en estas nuevas categorías, no queremos que nadie se quede fuera, que juntos celebremos todos nuestra gran industria. Próximamente anunciaremos la fecha y los nominados de este año”, resaltó Stalin Victoria, CEO de los premios.





En Premios a la Moda Dominicana 2023 presentarán colecciones: Vladimir Jiménez Calpo, Sev. Furtique, Suzelle Taveras, Joel Reyes, Renato Dincent desde New York, y Gianina Azar; mientras que el jurado estará integrado por Francisco Sanchis, Anny Abbate, Iván Balcácer, Juan Thomas, Selineé Méndez, Adolfo Lucero y Elis mesa.





Cabe destacar que Staling comenzó sus estudios de ballet en la escuela de Alina Abreu, conservatorio de danza y posteriormente en la compañía Ballet Concierto Dominicano. Se destacó como bailarín de ritmos modernos trabajando en diversos espectáculos como premios Casandra, Cabaret, musical, Hermanas Mirabal, entre otros y fue coreógrafo en la competencia Gran Gala de Carnaval, obteniendo tres primeros lugares en tres años consecutivos y ganador de Mejor Coreógrafo. Actualmente, es coreógrafo y productor artístico del Punta Cana Fashion Week y de Ciudad Corazón Merengue Fashion Week.





Premios a la Moda Dominicana cuenta con el patrocinio de Ágora Mall, Casa Brugal, Arla Foods, Laiali Restaurant, Star Products, Hen ry Coradin Relaciones Públicas, Dra. Tania Medina, Sin Etiquetas, Las Caobas, Elis Mesa Makeup Group, Bride To Be, Inaguja, 35Mm Films RD, Armonía Salud Mental, Pablo Batuta, Aqua Smart RD, Alcaldía Santo Domingo Oeste, Ceache RD, Elis Mesa, Aval Trainig y Focus Your Mind.