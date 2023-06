Falcon´s Resort by Meliá recibe reconocimiento de Ocean Conservancy

.- Convirtiéndose en el primer hotel en la República Dominicana en obtener este galardón, Falcon 's Resort by Meliá recibió el reconocimiento de bronce 2023 de Ocean Conservancy, una ONG con más de cinco décadas dedicadas a la educación y conservación de los océanos.

El reconocimiento resalta el trabajo de Falcon 's Resort by Meliá y su dedicado servicio en la limpieza internacional de las costas, así como su compromiso por lograr un mar y océanos libres de basura.

Christelle Luchini, Gerente General del hotel, recibió esta condecoración en nombre de todo el equipo, resaltando el compromiso de continuar trabajando activamente e impulsando un modelo de gestión responsable y sostenible.

“Este es solo un recordatorio de que debemos seguir aportando y trabajando arduamente en la conservación y protección de nuestro ecosistema. De que debemos seguir uniendo esfuerzos para lograr nuestro propósito”, resaltó Luchini.

Ocean Conservancy está a la vanguardia de la conservación de los océanos y trabaja en todo el mundo a través de varios programas e iniciativas, para garantizar un océano saludable, protegiendo la vida silvestre y las comunidades que dependen de él.

“En Meliá trabajamos impulsando un modelo de gestión responsable que asegure la protección de los destinos y el cumplimiento de nuestras estrategias medioambientales. Trabajamos con las principales entidades certificadoras internacionales que, avaladas por el Global Sustainable Tourism Council, están especializadas en modelos de sostenibilidad turística. Contar con este reconocimiento de Ocean Conservancy, refuerza la consistencia de nuestro compromiso en materia medioambiental”, señaló Christelle Luchini.

Sobre Meliá Hotels International

Fundada en 1956 en Mallorca (España), Meliá Hotels International cuenta con una cartera de más de 400 hoteles (en cartera y en proyecto), repartidos en más de 40 países, y 10 marcas: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Falcon's Resorts by Meliá, Sol by Meliá y Affiliated by Meliá. El Grupo es una de las empresas hoteleras vacacionales líderes a nivel mundial, experiencia que le está ayudando a consolidar el creciente segmento del mercado urbano inspirado en el ocio. Su compromiso con el turismo responsable ha llevado al Grupo a convertirse en la empresa hotelera más sostenible del mundo, según la última Evaluación Global de Sostenibilidad Corporativa de S&P, y es también una marca "Top Employer 2023" en España, México, República Dominicana, Italia y Alemania. Meliá Hotels International también está incluida en el mercado de valores español del IBEX 35. Para más información, visite www. meliahotelsinternational.com

Sobre Falcon´s Beyond

Con sede en Orlando, Florida, Falcon's Beyond es una empresa de desarrollo de entretenimiento experiencial de primer nivel totalmente integrada que se centra en un modelo IP Expander de 360°. La empresa trae sus propias IP de propiedad y de socios a los mercados globales a través de parques temáticos, resorts, atracciones, tecnologías patentadas, largometrajes, series episódicas, productos de consumo, licencias y más. La empresa ha ganado numerosos premios de diseño y ha brindado servicios de diseño en 27 países de todo el mundo, convirtiendo mundos imaginados en realidad.