Autoridades y comunitarios enfrentaran la delincuencia en Los Girasoles

El representando de la fiscalía Demetrio Ramírez, hablo en estos términos en el marco del desarrollo de una actividad del Comité Pro desarrollo de Los Girasoles y Zonas Aledañas (CODEGIZO), la cual preside el empresario y comunitario José Abreu, donde participaron dirigentes y miembros de esa organización comunitaria del sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional.





Ramírez fue enfático, al llamar a los munícipes a empoderarse y denunciar los actos que pudieran ser víctima para junto a ellos someterlos a la acción de la justicia, planteó además la necesidad de elevar el estatus del destacamento de la Policía a una comandancia regional, yaqué de esa manera tendrían una mayor cantidad de equipos, vehículos y agentes de la uniformada.





“Invito a hacer como hiso una comunidad en Buenos Aires, Argentina, sus vecinos se organizaron por cuadrante para enfrentar juntos a las autoridades a los antisociales”, señalo Demetrio Ramírez.





De igual manera, habló el Tte Coronel Robinsson Ovalle Geraldino, encargado de división de investigaciones Distrito Nacional C-3, tras denuncias de los comunitarios presentes, quien manifestó que lleva una semana en esa posición y por intrusiones de sus superiores él y sus hombres enfrentaran la delincuencia en el terreno que ellos elijan.









“Ustedes pueden tener por seguro que la tranquilidad se la garantizo, aquí el delincuente se recoge o se muda, se recoge o se muda, en un gallineros no pueden haber dos gallos, que no se puede andar por aquí, eso es mentira y ustedes verán los resultas, pero si le exhorto a que el que sea víctima de un robo ponga su denuncia, haga su proceso, porque el trabajo no lo puedo hacer yo solo”, expreso el coronel Ovalle.









Por su lado José Abreu en representación de la organización comunitaria felicitó la decisión de los representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional, quien prosiguió enumerando el programa de trabajo de la institución, en procura de buscar soluciones a los males que aquejan a esa comunidad y los demás sectores aledaños, entre los que se encuentran la problemática de la falta de agua por sus redes de tuberías, el deterioros demás del 40% las aceras, y contenes de sus calles.









Abreu manifestó que el tema de la inseguridad ciudadana se ha venido deteriorando tras el crecimiento que ha experimentado la población de Los Girasoles, la cual ha desbordado la capacidad de los servicios, por la gran demanda, como la falta de vehículos de la denominada motocicleta, equipos y un reducido personal en la institución del orden.





“En ese sentido, tras el planteamiento del Magistrado Demetrio Ramírez el comité asumió el tema y en tal sentido solicitará a la comisión de la Reforma Policía y al director el mayor general Eduardo Alberto Then, disponer que el destacamento sea elevado a una comandancia regional”, expreso José Abreu.





La iniciativa comunitaria además trabajará los temas de educación con el proyecto de una escuela de informática en su sede, y el programa de deportes a cargo del profesor en educación física y recreación Leo Gómez, quien es un técnico del ministerio de deportes.





El evento efectuado la tarde de este domingo, 4 de junio del año 2023, en su sede central, de la avenida los Ríos número 32, del sector de Palma Real de los Girasoles, contó además, con la presencia de una gran cantidad de joven deportistas, comerciantes, entre lo que se encontraban Felicito Holguín, de FH electrónica, Emilio Ramírez, de (Comercial Ramírez), Patricio Shephard, la señora Carmen Pacheco, Doña Amantina Piña, Don Mirito Tiburcio, Alexis Zabala, Domingo, Leo Gómez, Lluberes Ferrera, Eligio Vázquez, Miguel Vinicia, entre otros.

Santo Domingo, RD.-El Magistrado Procurador fiscal del Distrito Nacional y coordinador de la fiscalía comunitaria de Los Girasoles, Demetrio Ramírez, llamo a los munícipes de esa comunidad a empoderarse y denunciar los hechos delictivos que son víctima los munícipes de esa comunidad.