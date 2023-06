Alcaldía del DN entrega remozado parque en la urbanización Tropical

Este modelo de gestión en la capital es valorado por la comunidad





Santo Domingo RD. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, dejó inaugurado el parque Tropical, ubicado en el sector que lleva el mismo nombre.





Los residentes del sector esperaban con alegría la entrega del parque totalmente remozado, por ser un espacio que brinda un nuevo lugar de esparcimiento y recreación a los moradores.





El emblemático parque alberga desde hace 14 años un Guacamayo que durante los trabajos de restauración se garantizó la preservación de su hábitat para su permanencia.





Dentro de los trabajos realizados se encuentran, la demolición y construcción de aceras y caminos internos, creación de rampas para discapacitados; Iluminación del parque en general y entornos del mismo.





De igual manera, se colocaron mesas pícnic, se realizó poda y siembra de árboles de diferentes especies y se construyó una nueva área infantil. También se Remozó la cancha deportiva, se construyó un área de gimnasio, entre otras remodelaciones.





La alcaldesa indicó que esto va a ser un espacio no solamente de recreación si no de sano aprendizaje y divertido "claro que sí los niños jugando van también a aprender de respeto, de cuidar a los más pequeños, es una ganancia 360 en todos los sentidos".





Carolina aseguró que el parque además beneficiará el hogar de envejecientes "Fuente de Amor" que se encuentra justo al lado del parque.





"Yo le decía a mi papá del hogar de adultos mayores que también se va a beneficiar porque hay que saber que a lo que todos esperamos llegar a ancianos con una vida digna y ahora ellos a partir de ahora también van a venir aquí a recrearse", puntualizó.





El presidente de la junta de vecinos de la Urbanización Tropical, Carlos Germán de Jesús Popoter Zapata, agradeció a la alcaldesa por embellecer este parque en benefició de los residentes del sector.





"La felicidad nos arropa el corazón y con alegría la Urbanización Tropical le da las gracias por haber puesto los ojos y los oídos aquí. Hoy la gestión municipal 20-24 que usted dirige ha traído felicidad al sector", dijo Carlos, quien además recordó a los moradores que el espacio debe ser cuidado para poder conservarlo siempre en buen estado.





La comunitaria Belkys Camilo, agradeció a la alcaldesa porque ya tendrá un espacio para hacer ejercicio y realizar actividades de la iglesia. "Yo no visitaba este parque porque no era parque, ahora me siento muy motivada, me aliste muy temprano, porque vivo en frente y salí hoy a disfrutar", indicó emocionada.





Acompañaron a la alcaldesa el expresidente de la República, Hipolito Mejía; Liz Mieses, presidenta del Concejo Municipal de DN, José Luis Frometa Herasme, Intendente del Cuerpo de Bombero de DN, Ricardo Ayanez, Secretario General del DN, Jesús D' Alessandro, secretario Técnico de ADN y Olga Torres, directora de Coco &Co Eventos Deportivos, empresa que gestiona el proyecto "Pinta Mi Cancha".





De igual manera los regidores, Kenya Castilos, Francisco Regalado, Jovanny Moya y Mireya Mazara.





Estuvieron presentes representantes de las juntas de vecinos de La Costa, San Pablo, Villa Diana, Dominicanos Ausentes, San José y Residencial Alexandra.