El ejercicio y la ética en el periodismo

Santo Domingo, RD- Aunque la labor sobre el ejercicio del periodismo tiene sus técnicas, no escapa el estilo o la forma de los profesionales de la comunicación en la preparación del cuestionario al momento de entrevistar o abordar a un entrevistado. Lo que me mueve a realizar este articulo se debe a que muchos olvidamos que el ejercicio en lo relativo a la prensa , es un alma de doble filo , y cuando digo esto me refiero a que en materia de opinión los periodistas por ignorancia o conocimiento podemos entorpecer un debido proceso de investigación por parte del Ministerio público, a su vez dañar la reputación de un ciudadano al dar por hecho que el mismo una vez señalado por la acusación de una persona, empresa , o por el aparato de justicia en cualquier supuesto apto de corrupción, no nos da el derecho a dañar la moral de las personas, sean estas físicas o jurídicas, a menos que contemos con pruebas de la mano de fuentes primarias (confiables y fidedignas ).





Olvidamos que la Constitución hasta que se demuestre lo contrario, a través de un juicio oral y contradictorio consagra el derecho que tienen los ciudadanos a la presunción de inocencia.





Querer ser jueces al momento de ejercer tan delicado ejercicio como lo es la opinión, en vez de hacer bien a la función de un periodismo ético y moral , más que eso nos lleva a echar por la borda nuestras buenas intenciones.





Ejemplo de un periodismo cuestionable ...





No sé porqué el periodista Jorge Ramos , ejerce una labor periodística de cacería comunicacional, por lo general hacia mandatarios , jefes de Estado , como si se tratara de hacer daño a sus entrevistados , algunos cuestionan y llegan a creer que se trata en la práctica de un periodismo de alquiler cuya única finalidad es hacer daño para beneficiar a los que financian dicha labor, los detractores de estos presidentes .





En lo particular sabemos que el periodismo de investigación suele ser poco comprendido por los afectados o bien dicho los corruptos , no obstante debemos aclarar que no se debe confundir la extorsión con la investigación.





Cómo es posible que Ramos haya tenido tantos conflictos considencialmente con hombres de poder como es el caso: Fidel Castro , Hugo Chávez, Nicolás Maduro , Evo Morales , Hipólito Mejia , Donald Trump, Manuel López Obrador, en definitiva con más de 40 hombres de Estado .





Cabe aclarar que el periodismo debe ejercerse con decoro y equilibrio . Este veterano periodista , a pesar de ser un hombre super talentoso, dejará huellas muy nefastas en cuanto al mal ejemplo de una labor cuestionada al menos en el abordaje técnico de obtener respuestas con preguntas un tanto tendenciadas hacia la provocación y acusaciones innecesarias, dando por hecho sus ráfagas de difamaciones.





Hasta un próximo comentario.....

Por: Robert Del Orbe Periodista y productor de programas televisivos