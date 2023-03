Yancen Pujols en el Clásico Mundial de Béisbol: “El Plátano Power es la vuelta

Fort Myers, Florida.- El Director de Comunicaciones de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE), Yancen Pujols, exhortó al pueblo dominicano a respaldar con pasión a la selección de su país en el Clásico Mundial de Béisbol.

Entrevistado por Moisés González del periódico digital Despertar Nacional luego de la victoria del equipo dominicano ante los Bravos de Atlanta 9 carreras por 0 en un partido de fogueo celebrado en el Cool Today Park, Pujols fue enfático al destacar el entusiasmo del equipo dominicano y de la fanaticada criolla.

“Exhorto a que apoyen al equipo dominicano, el Plátano Power, lleven su racimo para Miami, el Plátano es la vuelta como decimos nosotros”.

Pujols coincidió con lo expresado por él el dirigente dominicano Rodney Linares, de que la humildad es una virtud que está a flor de piel entre los jugadores dominicanos, lo que desde ya es una de las claves de la novena tricolor que representará al país en la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol.

El veterano periodista y Editor Deportivo del periódico El Caribe dijo que para él representa un motivo de orgullo y satisfacción ser director de comunicaciones del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol y resaltó también el entusiasmo de los integrantes de la prensa dominicana que está cubriendo tanto por FEDOBE, como a los que cubren por distintos medios de comunicación.

“Es una responsabilidad que no la desempeñó solo, tengo un tremendo equipo que me acompañar que me respalda, que será más grande cuando lleguemos a Miami, aquí está Katiusla, Maria Parra, Jupiter Rivera y su equipo, Satosky Terrero me acompaña, Cyntha Morillo, también tenemos un buen equipo de redes sociales que dirige Pavel Aguiló, somos muchos, y es una bonita responsabilidad darle seguimiento al equipo, estar con ellos, escribir, lo más importante, llevar información al pueblo dominicano, osea es importante lo que hacemos y lo tomamos con orgullo y apego a la ética profesional y a la vez es una emoción estar en el dia a dia con la prensa que del país que está cubriendo aquí, haciendo un tremendo trabajo .

Yancen Pujols afirmó que las jornadas de trabajo para la prensa dominicana que está cubriendo el Clásico Mundial de Béisbol son agotadoras pero se realizan con alegría y amor a la patria.

“Todo los colegas que estamos trabajando, uno se levanta a las 6:00 de la mañana y sigue 12 horas 13 horas corrido porque hay que escribir para twitter, para instagram, facebook, escribir para periódicos, para televisión hay que hacerlo todo, para llevarle lo mejor a los dominicanos” dijo Yancen Pujols.

