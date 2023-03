Vicepresidenta inaugura segunda etapa de hospital y entrega viviendas en Sabana Iglesia

Santiago. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, inauguró este domingo la segunda etapa del remozado Hospital Municipal Doctor Luis Espaillat del municipio Sabana Iglesia, de la provincia de Santiago, con una inversión en infraestructura y equipamiento de RD$39 millones 555 mil 531.

En el acto de entrega, la vicemandataria manifestó que desde el inicio del mandato del presidente Luis Abinader, el sistema de salud ha experimentado grandes cambios, y ha sido con un solo objetivo de tener incluidos a todos los dominicanos y dominicanas en un sistema de salud accesible, universal y de calidad.

“Nosotros hemos recibido un mandato del presidente Luis Abinader y es seguir comprometidos con mejorar la infraestructura hospitalaria y todo el sistema de salud en general. Nuestro gobierno no es solamente de dar primer picazo, sino de dar primer tijerazo, porque esa es la única manera de seguir cumpliendo con el derecho que toda la población tiene de acceder a los servicios sanitarios dignos y de calidad”, precisó la funcionaria.

De su lado, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, expresó que se trabaja para cumplir las instrucciones del presidente Luis Abinader, de defender el derecho a la salud de la población, “por eso hoy, después de casi un año de prometer esta intervención, estamos aquí devolviéndole al pueblo de Sabana Iglesia el hospital que merecen”, enfatizó.

El titular del SNS detalló, además, que el centro fue equipado con 15 camas manuales mecánicas de múltiples funciones para hospitalización, dos cunas de calor irradiante, dos desfibriladores cardíacos, una máquina de anestesia de dos gases con monitor avanzado, un Rayos X digital, una marmita de 100 litros a gas, un electrocardiógrafo de tres canales adulto pediátrico con carro, un electrobisturí monopolar/bipolar digital con ligadura de vasos, tres carros de paro, una incubadora estándar, un ultrasonido básico a color y un video colposcopio, entre otros dispositivos, valorados en RD$15,263,161.70.

Entrega de viviendas

La vicemandataria encabezó la entrega de 42 viviendas construidas por la Fundación Rancheros Unidos, en la comunidad de Sabana Iglesia, cuyas calles fueron asfaltadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Peña expresó que con la construcción de las viviendas se puede apreciar cómo los dominicanos que viven fuera del país siempre mantienen sus raíces y que la fundación de los rancheros que viven en el exterior no es una excepción, porque trabajan arduamente y traen gran parte de sus ganancias en beneficio de los que viven en el país.

“Esta entrega (de casas) se ve complementada con el apoyo del gobierno central que encabeza el presidente Luis Abinader; es así como todos somos testigos de la obra que se puede hacer y que seguiremos haciendo”, expresó.

En tanto, Augusto Taveras, presidente de la Fundación Rancheros Unidos, agradeció al presidente Luis Abinader, por responder rápidamente al llamado de asfaltar las calles de las casas donadas.

“Sin temor a equivocarme, puedo decir que tenemos al mejor presidente de latinoamérica. Esta obra de gobierno del presidente debe continuar. No olvidemos que necesitamos cuatro años más para que se pueda transformar este país y se pueda hacer el cambio que todo el pueblo desea, de manera que no olviden nunca que tenemos un compromiso con el país de que siga avanzando y que no haya marcha atrás”, precisó.