ISUZU Motors América, LLC. reconoce a Autocamiones S.A. durante la Conferencia Anual Isuzu 2023

Autocamiones S.A., concesionario exclusivo de la marca ISUZU en la República Dominicana, participó en la Conferencia Anual ISUZU 2023 en la cual fue premiada en

siete categorías por su

incremento en el volumen de ventas, por su alta

calidad en el servicio post venta y disponibilidad de repuestos para el mercado nacional.





“Estos premios reflejan la aceptación y reconocimiento del consumidor dominicano de la marca Isuzu, como sinónimo de calidad y confianza. Además, confirma el esfuerzo de Autocamiones.S.A. de ofrecer al mercado dominicano el mejor producto, la mayor variedad de modelos en la gama de camiones livianos, con las mejores atenciones, disponibilidad de repuestos y servicios post venta”, expresó Eduardo Félix, Gerente de Ventas Isuzu, quien estuvo acompañado por Bienvenido Lora, director AfterSales-Servicios Técnicos-Taller, y Pavel Ferreira, Gerente Repuestos.





Las categorías en las que Autocamiones S.A. fue reconocida fueron “Market Share No. 1 Sales Award”, “Sale Volume Up Achievement Award”, “Training Performance”, “TIR Performance”, “Service Performance”, “Good Marketing Activities” y “Parts Sales Increase 2022 vs 2021”, demostrando una vez más que es el mayor importador de vehículos Isuzu de toda el área del Caribe y Centroamérica.





Esta premiación fue realizada en la ciudad de Panamá, donde se dieron a conocer los resultados del año 2022 y los planes del 2023 de la marca ISUZU en todos los países donde es distribuida. Estos reconocimientos fueron entregados por Yukiko Okazaki, presidente ejecutivo de ISUZU Motors América, LLC.





Cabe destacar que Autocamiones S.A. trabaja diariamente en la optimización de sus procesos comerciales, con un marcado interés en hacer el mejor uso de la tecnología con fines de obtener el abastecimiento estratégico de los productos requeridos por el mercado dominicano, para lograr satisfacer las necesidades del mismo.





Sobre Autocamiones S.A.

Establecido en 1963, Autocamiones, S.A. es el concesionario más antiguo de ISUZU en Latinoamérica y es el representante exclusivo de la marca ISUZU para República Dominicana.





Autocamiones S.A es el mayor importador de vehículos ISUZU de toda el área del Caribe y Centroamérica.





ISUZU ofrece la más completa variedad de vehículos comerciales: camionetas cabina sencilla y doble cabina 2WD y 4WD tanto para trabajo como para uso personal. También ofrece al mercado camiones de carga liviana desde 9 pies hasta 18 pies con capacidad de carga de 4.1 toneladas a 8.5 toneladas y carga media con 21 pies y hasta 14.5 toneladas con más de 15 modelos.





Ampliando la línea de vehículos, ISUZU introdujo al mercado, la nueva ISUZU MU-X. Una SUV de tres filas de asientos y el nuevo modelo de camión TRAVIS de carga ultraliviano y próximamente estaremos lanzando un nuevo modelo en el segmento mediano para el último cuatrimestre de este 2023. Ofreciendo nuevamente, un vehículo todo terreno, con el mundialmente reconocido motor diésel ISUZU.





Para más información visitar su página web www.isuzu.com.do y a través de sus redes sociales Instagram y Facebook como @isuzu.do.