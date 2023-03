Inauguran Design Week RD 2023, una propuesta marca país

19 de marzo en la Ciudad Colonial con una propuesta que abarca exposiciones internacionales, hasta experiencias para todos los sentidos

Santo Domingo. - República Dominicana se viste de esplendor, transformación, creatividad y puro arte en la nueva edición de Design Week RD 2023, plataforma creada por el diseñador Jorge Brown, una apuesta que propone visibilizar y poner en valor la identidad creativa como marca país, celebrando el crecimiento del sector y su impacto a nivel nacional e internacional.

La apertura de esta gran cita se llevó a cabo en el Monumento Fray Antonio de Montesino, contando con la participación de la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña y la Ministra de Cultura, Milagros Germán. DWRD contó con la participación especial de los destacados charlistas internacionales, Adriana Cisneros, Sofia Perazzo, Ana Mombiedro, Kai Diederichsen, Juan Carlos Baumgartner, Kathylka González, Mies Anderson - MASA STUDIO, Marwan Al Sayed - MASA STUDIO, Ginger Wang - DESIGN MIAMI, Caroline Corbin - MODA OPERANDI, Andrea Cesarman, Tomás Vera VERDI, Ana Ma. Fríes - Artesanías Col, Rafael Freiré, Mónica Sordo, Carolina Figueredo, Caterina Licitra, Maurizio Bianchi, Fernando Laposse, Christian Mohaded, Andrés Aybar, Karim Rachid y Hernan Arriga.

Buscando reconectar el origen de la cultura latinoamericana, las calles de la Ciudad Colonial se convierten en el escenario ideal en el que el diseño será el eje y la marca de esta metrópolis hasta el 19 de marzo, mostrando las propuestas de diseñadores de referencia, emergentes y apuestas innovadoras en la industria nacional e internacional que buscan rediseñar el mundo. Bajo el marco de la semana de DWRD, el público asistente disfrutará de la ciudad colonial, el talento local, la moda, el diseño arquitectónico, diseño de interiores, diseño industrial, artesanía, cientos de obras de arte contemporáneo en secciones curadas, presentando destacados programas de galerías nacionales e internacionales, meticulosamente escogidas para el disfrute artístico.

Durante el acto inaugural, al que también asistieron Carlos Bonilla, Ministro de la Vivienda y Edificaciones; Stefano Queirolo Palmas, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Italia, y Samuel Pereyra, Administrador General del Banco de Reservas, se realizó un homenaje y reconocimiento a la familia Caro, por parte de la Revista Mercado Best of the DR.

“La Semana del Diseño en la República Dominicana, Design Week RD, nace con el propósito de conectarnos más como país y como gremio, exponiéndonos internacionalmente. Una iniciativa que tiene la intención de aportar al desarrollo de la Marca País, fortalecer la identidad dominicana, fomentar nuestras industrias creativas y crear planes estratégicos que eleven el diseño y la imagen del país en el mundo”, sostuvo Jorge Brown Cott, director ejecutivo y CCO Design Week RD.

El diseño es y forma parte de un todo, un agente de cambio para el futuro que, a través de oportunidades y desafíos, promueve, renueva e inventa formas en las que puedan emerger estrategias de desarrollo capaces de impulsar tanto la República Dominicana como la región del Caribe.

Con un menú que despliega reinvención artística, por los cuatro costados, diversos actores e iniciativas locales e internacionales se suman a esta fiesta del diseño, abriendo una temporada en la que la ciudad se transforma con total creatividad, dilatando sus auténticos matices.

“Al seguir trabajando en este proyecto, entendemos que hay valores como la educación, la unión, la solidaridad y la honestidad, indispensables para prosperar. Lo he vuelto a vivir durante el desarrollo de DWRD 2023. Sólo la suma de buenas voluntades, tanto del sector público como privado, ha hecho posible alcanzar la meta, por el entendido que debemos ser promotores del desarrollo de nuestro país, apoyando todo aquello que busque el bien común”, dijo Jorge Brown.

Design Week RD se convierte en la mejor herramienta de democratización, transmisión y desarrollo creativo capaz de generar un lenguaje que rediseñe el mundo, convirtiendo a las ciudades en urbes más eficientes, competitivas y atractivas.

Diseño que transforma

Así como su esencia lo proclama en cada diseño y pieza que a través del tiempo han logrado establecer, la Galería Philia, invitada de honor en la semana más importante del diseño en RD, recreó la propuesta “Montesino” que logró conectar y sumergir a todos los presentes, siendo testigos de la sinergia entre diseñadores mexicanos y dominicanos, así como del mundo del diseño latinoamericano, piezas fundamentales en el primer evento Marca País.

Una agenda innovadora será desarrollada hasta el 19 de marzo con actividades como el Latin American Fashion Summit (LAFS), plataforma de empoderamiento que impulsará a diseñadores emergentes y jóvenes emprendedores latinoamericanos en la industria de la moda, del 13 al 15 de marzo en la Casa de los Vitrales y el Mercado Caribeño (MECA), que busca integrar a una gran variedad de artistas y galerías jóvenes y, consecuentemente, crear mayor accesibilidad al mercado de arte local durante los días 15 al 19 de en Casa Palma.

Agenda que evoca diseño

La edición tiene como objetivo, además de brindar oportunidades y resaltar las capacidades dentro del sector, promover el turismo, la gastronomía, la música y, por ende, la economía del país al invitar a formar parte a otros sectores que representan y elevan el Patrimonio Cultural de la República Dominicana.

Además contará con la ruta del diseño en la Zona Colonial desde la Casa de los Vitrales con la exposición Raíces by LAFS; Casa Palma por MECA Art Fair RD; Costa Caribe en Museo de las Casas Reales; Oda al Caribe: moda, arte y herencia; Dos Varela, un mundo; Casa La Altagracia; Casa del diseño italiano, Indómita, En la Cruz; Arte, diseño y moda en vivo; Kahkow Experience; Invernadero; Encuentro, expo de arte | Minimalismo en aguas, expo de diseño; La Altagracia, entre otras.

La propuesta incluye este año pop-up stores, una variada oferta gastronómica, ferias de arte con la participación de 12 galerías latinoamericanas, instalaciones paisajísticas, experiencias sensoriales y proyectos que pondrá a prueba los cinco sentidos del visitante.

Para conocer todos los detalles de la cartelera @designweekrd.