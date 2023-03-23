Esto son los 244 balnearios que estaran Clausurados en todo el territorio nacional en Semana Santa

Santo Domingo.- La Defensa Civil anunció este miércoles la disposición de 891 balnearios abiertos en todo el país durante la semana santa, y llamó a la ciudadanía que planea vacacionar a actuar con cautela en estas festividades.
La disposición fue presentada por el director ejecutivo de la institución, Juan Salas, quien informó que el cierre de los balnearios y playas se dispuse conforme a la Ley 147-02, como resultado del trabajo conjunto de los Comités Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR), del que forman parte todas las direcciones provinciales y municipales de esta entidad.
Mediante comunicado de prensa, Salas precisó que para estas festividades la Defensa Civil estará movilizando cerca de 11 mil voluntarios, y 40 unidades de transporte especializado, entre embarcaciones y ambulancias, con las que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias e invitó al pueblo dominicano a vivir una Semana Santa cívica, con prudencia y comedimiento.
Clausurados
De igual forma, el organismo de protección civil del país, precisó el cierre temporal de 244 balnearios en todo el territorio nacional, por motivos de la Semana Santa 2023, medida que busca preservar las vidas de las miles de personas que se movilizarán durante el asueto.
Los lugares cerrados para su disfrute estarán bajo vigilancia de voluntarios de Defensa Civil, además de uniformados de la Armada Dominicana y de la Policía Nacional.
A continuación, la lista de los balnearios clausurados:
CLAUSURADOS SANTO DOMINGO
PLAYA SAN SOUCI ( PUNTA TORRECILLA)
LITORAL COSTERO AVENIDA ESPAÑA/LAS AMERICAS
MANANTIAL HIPODROMO V CENTENARIO
RIVERA RIO OZAMA (LA BARQUITA - EL DIQUE)
PLAYA MANRREZA
CHARCO MANOGUAYABO
PUENTE PALAVE BIENVENIDO
RUINAS E EMGOMBE
PUENTE DE LA CIRCUNVALACION, PALAVE
CONTROL DE GUAGUA / MANOGUAYABO
RIO MAL NOMBRE
RIO ISABELA NORTE
EL OCHO LA VICTORIA
LA REPRESA DEL HIGUERO
BALNEARIO SOUSA, MATA MAMON
LA PIEDRA DE JUANMA
MANATI LA VICTORIA / LA CEIBA
EL POZO LA MALENA / AUTOVIA DEL ESTE
LA POSITA CUCAMA /LA MALENA
POZO BAYOHAN /LA MALENA
BAYONA / LA MALENA
PLAYA DON GOYO, FRENTE A VALIENTE
PLAYITA DE ANDRES, DESPUES DE LA MATERNIDAD
TODOS LOS BALNEARIOS DE LA MALENA
LA POZA, LA CALETA
YABACAO EL CABRETO
LA REPRESA DE GUERRA
REPRESA DEL CEA
YABACAO PUENTE AUTOVIA DE NORDESTE
RIO LA BELLA VISTA
LA POZA / HATO NUEVO
LA MINA / BATEY LECHERIA
BALNEARIO BOCA CHICA DULCE
BALNEARIO SUVERBI / LA CUABA
LA MINA, LOS COROZOS
RIO ISABELA
CLAUSURADOS DISTRITO NACIONAL
PLAYA DE MONTESINOS
PLAYA GUIBIA
PLAYA FUERTE SAN GIL
CLAUSURADOS MONTE PLATA
REPRESA DEL RIO MIJO EN LA LUISA
BALNEARIO EL CAIMITO, EL TALAO, CHIRINO
EL RESBALON
LA REPRESA / RIO YABACAO
MEDIA CARA
EL CHARCO DEL GUARDIA
EL MANGUITO
CHARCO DE MERCEDES REYES
LOS RIELES KM.35
PUENTE LOS BOTADO
RIO ZAPOTE
CLAUSURADOS SANTIAGO
DESEMBOCADURA ARROYO PASTOR
LA PEÑITA, FRENTE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO CORASAN HASTA RAFEY
DESEMBOCADURA ARROYO LA ZURSA
REPRESA DE LA OTRA BANDA
DESEMBOCADURA ARROYO DE GURABO
LAGUNA DE LA MINA DE MATANZA
CANAL ULISES FRANCISCO ESPAILLAT Y MIGUEL BOGAERT
PRESA DE TAVERAS
PRESA DE BAO
PRESA LOPEZ ANGOSTURA
ARROYO HONDO, PASANDO POR RAFEI
CANALES DE REGUIO
BALNEARIO TIMBEQUE PARTE SUR
PEÑITA DE CORAZAN HASTA RAFEI (Rio Yaque del Norte)
REPRESA EL PAPAYO
CLAUSURADOS PUERTO PLATA
LA HILERA / CABARETE
EL CANAL / CABARETE
SOZUA OCEAN VILLAGE / CABARETE
CLAUSURADOS ESPAILLAT
DESEMBOCADURA DEL RIO JASICA
EL CHARCO DE LA MUERTE, DESPUES DEL CHORRO.
LAS CANAS GASPAR HERNANDEZ
EL GEN / GASPAR HERNANDEZ
PLAYA OLIS /DESPUES DE LOS CONOS GAPAR HERNANDEZ
CHARCO LA PIEDRA DE CHORRO
EL MALECON / GASPAR HERNANDEZ
PLAYA ESMERALDA
CHARCO DE PEPE
CHARCO DEL PERU
CHARCO ROMPE OLA
RIO EL BADEN EN ARROYO BLANCO EN JOSE CONTRERAS
CLAUSURADOS MAO VALVERDE
BALNEARIO LA COMPUERTA (EL DIQUE)
EL CHARCO DE LA GARZA
EL CHARCO DE JUANA VIEJA
BALNEARIO DE BOQUERON
PRESA DE GUANAJUMA
PRESA DE POTRERO
PRESA SABANA LARGA
BALNEARIO ESTANCIA VIEJA
BALNEARIO EL CHARCO BOMBA
BALNEARIO CHARCO LAS SIETE AGUAS/ EL BADEN ESTANCIA VIEJA
BALNEARIO SALTADERO RIO YAGUAJAY/ CERCADILLO
BALNEARIO LA PRESA DE MONSION
BALNEARIO DE BULLA
BALNEARIO EL APOCENTO/ LA LANA
COMPUERTA DE QUILITO KM 17
BALNEARIO DIQUE DE JUAN GOMEZ RIO YAQUE
BALNEARIO DEBAJO DEL PUENTE RIO YAQUE DEL NORTE PALO VERDE
PRESA DE CHACUEY
PLAYA DE LOS INDIOS
BALNEARIO LA BARCA
BALNEARIO DIQUE DE LA ANTONA RIO GUAYUBIN
BALNEARIO SIFON CANAL MAYOR, VILLA VASQUEZ
BALNEARIO DESEMBOCADURA DEL RIO MASACRE
PLAYA ESTERO BALSA
PLAYA EL MORRO
CLAUSURADOS SAN PEDRO DE MACORIS
PLAYA HAWAI
PLAYA EL BUFEADERO
BALNEARIO EL UNO
BALNEARIO RIO BAJITO
BALNEARIO LA MANGUITA
BALNEARIO EL PUENTE RIO MAGUA
BALNEARIO EL MUELLE MUNC. CONSUELO
BALNEARIO BATEY VERDE RIO SOCO
BALNEARIO EL COCAL RIO SOCO
BALNEARIO EL CANAL RIO SOCO, RAMON SANTANA
BALNEARIO PASO DE JUAN DIAZ RAMON SANTANA
BALNEARIO LA GALLERA RIO SOCO/RAMON SANTANA
BALNEARIO EL ARROYO /MUNICIPIO RAMON SANTANA
BALNEARIO PASO COLON RAMON SANTANA
BALNEARIO EL PUENTE RIO SOCO RAMON SANTANA
DESEMBOCADURA RIO SOCO SECCION EL SOCO
BALNEARIO EL TOCON, RIO MAGUA, MUNICIPIO CONSUELO
BALNEARIO LA PLAYITA, RIO MAGUA, MUNICIPIO CONSUELO
PLAYA LAS CABULLITAS, PARAJE H-3 JUAN DOLIO
BALNEARIO EL CAÑO MUNICIPIO QUISQUEYA
BALNEARIO PASO DE VILLALONA EN RAMON SANTANA
CLAUSURADOS EL SEIBO
PLAYA DE CABO ENGAÑO
RIO SANATE/EN LA REPRESA
EL MACAO FRENTE A LA ARMADA
RIO MIRA PATOS
HOYOS DEL SALADO DE LA CEIBA
BALNEARIO HOYO AZUL
PLAYA PUNTA DEL COCO EN NISIBON
BALNEARIO PIEDRA REDONDA
PLAYA PUNTA DEL REY
EL PASO DEL COCO / RIO MAGUA
EL PASO DE JOSECITO / EL RANCHO
CLAUSURADOS LA ROMANA
REPRESA RIO CHAVON
BALNEARIO LAS TRES AGUAS PLAYA LA CALETA
BALNEARIO ALTO DE RIO DULCE
BOQUERON CALETA
RIO CUMAYASA, AGUAS FRIAS
CLAUSURADOS DUARTE
CANAL DE ARENOSO
EL CHAPUZON DE PIMENTEL
CANAL EL PARAISO/ LAS GUARANAS
EL SIFON DE LA JAYA EN GUARANAS
CLAUSURADOS MARIA TRINIDAD SANCHEZ
PLAYA LA CAYENA
PLAYA ACAPULCO
PLAYA LA PRECIOSA
BALNEARIO EL CALETON DEL AMOR
PLAYA LA POSITA
PLAYA EL MALECON
CLAUSURADOS SAMANA
PLAYA DE CHINGUELA
PLAYA EL FRANCES
PLAYA EL VALLE
PLAYA GRAN ESTERO EN LA MAJAGUA
PLAYA DEL CHOMBITO
PLAYA DEL ALMENDRO
PLAYA BOCA DEL RIO
PLAYA DE LOS MESINA
PLAYA EL MORRON
PLAYA LANZA DEL NORTE
PLAYA LA CANA
CLAUSURADOS LA VEGA
LA POZA, JARABACOA
SALTO DE JIMENOA JARABACOA (DONDE CAE LA CASCADA)
SALTO DE BAIGUATE (DONDE CAE LA CASCADA)
RIO JIMA, PARTE BAJA
BALNEARIO ENTRADA DE LA PRESA TAVAERA
BALNEARIO ENTRADA DE JINA
BALNEARIO CONUCO VIEJO
BALNEARIO ENTRADA DE BAO
CLAUSURADOS MONSEÑOR NOUEL
EL DIQUE ARRIBA DE LOS QUEMADOS / LOS QUEMADOS
CHARCO PALO DE LA GARZA / MAIMON
RIO COLORADO / MAIMON
ARROYO AVISPA / PRIMER PUENTE DE BLANCO
MASIPEDRO /PARTE DE LA CASCADA
EL PUENTE VIEJO DE SONADOR
BALNEARIO LA CASCADA (FULA 3 EL PEÑON) PARTE ARRIBA
CLAUSURADOS SANCHEZ RAMIREZ
BALNEARIO LOS BAMBUES COTUI
BALNEARIO LAS LAJAS COTUI
BALNEARIO LA TRIFULCACION RIO YUNA COTUI
BALNEARIO LOS NEGRITOS RIO YUNA COTUI
BALNEARIO LOS VIVEROS DE UTECO
EMBALCE PRESA DE HATILLO
HERMANO ALONZO EMBALSE PRESA DE HATILLO
CLAUSURADOS PERAVIA
PLAYA DE SABANA UVERO
PLAYA MATANZA
PLAYA LOS ALMENDROS
PLAYA AGUA DE MI ESTANCIA ( LOS ALEMANES)
PLAYA DE PAYA
PLAYA DE NIZAO EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO
PLAYA SOMBRERO
DEBAJO DEL PUENTE DE DON GREGORIO
EL DERRUMBAO/ DE SALINAS
PLAYA EL CORBANAL
DEBAJO DEL PUENTE LUCAS DIAZ
CLAUSURADOS SAN CRISTOBAL
LOS CAÑONES DE NIGUA
EL PUENTE RÍO NIGUA
LOS MANGLARES ZONA DENTRO PARQUE INDUSTRIAL PISA
LOS AMACEYES ZONA CAMPO UNIVERSIDAD DE LA UNPHU.
PLAYA DE LOS TRES MUERTOS NIGUA/CARLOS PINTO PLAYA NAJAYO VALDESIA
PLAYA LINDA KM. 18 DENTRO PARQUE INDUSTRIAL ITABO-PISA
TOMA DE AGUA DE LA CAASD
PLAYA VACACIONAL
EL MANANTIAL PUERTO DE HAINA
BADEN KM 40 RÍO HAINA
LA PLAYITA DEL BARRIO
LA PLAYA SAN RAFAEL
LA PLAYA DE ÑOÑO
RIO NIZAO DESEMBOCADURA RÍO NIZAO
EL CHARCO DE MIGUELON COMUNIDAD LA JAGUA
DEBAJO PUENTE RÍO NIZAO
CHARCO GRANCERA MOMBRACA ZONA DE INFLUENCIA RÍO NIZAO
TOMA AGUA CAASD, DISTRITO QUITA SUEÑOS
CLAUSURADOS BARAHONA
SALTO LA ESTRUCHURA
EL CANCHON
PRESA AGUACATE TODA LA ZONA PERIFERICA
LA TOMA EN BAYONA LOS RANCHITOS
EL SALTO DE LOS 3 HERMANOS DE PARRA
PLAYA SAN RAFAEL / SAN RAFAEL
PLAYA DE BAHORUCO / BAHORUCO
PLAYA AZUL / BARAHONA
PLAYA LOS PATOS / PARAISO
PLAYA DE OJEDA
PLAYA EL CAYO / VILLA CENTRAL
PLAYA RIO CAÑO
PLAYA EL ESTERO
PLAYA SALINAS
PLAYA PARAISO // LADO DERECHO
LA REPRESA DE SANTANA
EL RESEVORIO DE SANTANA
CLAUSURADOS PEDERNALES
EL POZO DE ROMEO (CARRET. OVIEDO/PEDERNALES KM 12)
CLAUSURADOS AZUA
PLAYA EL CANEY
PLAYA BIYEYA
PRESA SABANA YEGUA
REPRESA TABARA ABAJO
CLAUSURADOS SAN JUAN
LA CAIDA PUNTA CAÑA
CASCADA MAGUANA ARRIBA
EL EDEN / EN LOS BANCOS
LAS TRES PAILAS EN LA PIÑA SABANETA
LA RESBALOSA LOS BANCOS
CLAUSURADOS ELIAS PIÑA
EL CHARCO DEL CUERO DE LA VACA
HATO VIEJO DE COMENDADOR
LA EMBOCADURA EN EL LLANO
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