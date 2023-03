Dirigentes del PRM,en Santo Domingo Este, pasan a apoyar a Luis Alberto y al PLD

Santo Domingo Este – El Dr. en odontología y reconocido dirigente del barrio Nuevo Amanecer, sector La Toronja del municipio Santo Domingo Este, José De La Rosa, pasó formalmente a apoyar al aspirante a la alcaldía, Luis Alberto Tejeda.

Junto al doctor De la Rosa, también abandonaron las filas del PRM y se integró de manera inmediata, todo su equipo, el cual había trabajado durante años para el Partido Revolucionario Moderno.

"Los que estamos acá no somos peledeístas, ninguno, nosotros somos personas del PRM que hoy vamos a dar el paso de apoyar su candidatura'' Expreso el Dr. De La Rosa a Luis Alberto, a quien el mismo ya vaticina como ganador en las próximas elecciones de febrero del año 2024.

El encuentro también sirvió para que otros dirigentes del PRM expresaran su decepción con su anterior partido, tal fue el caso del comunitario y dirigente político Ñengo, que le expresó a Luis Alberto y a los presentes lo siguiente:

'' Me engañaron, en la primera vuelta, pero ahora no porque ahora yo voy seguro con Luis Alberto, yo sé con quién yo voy ahora. Me vendieron un sueño, pero desperté''

Por su parte, el aspirante a alcalde por Santo Domingo Este, Luis Alberto Tejeda, agradeció de manera muy especial al Dr. De La Rosa por su valiente e importante decisión de sumarse a su proyecto y que ya lo considera como un amigo incondicional.

Luis Alberto puntualizó además que De La Rosa, junto a todo su equipo, se integraran a los trabajos políticos en espacios de principalía de su campaña.

''Con esta suma de dirigentes que hoy se está dando aquí con esta alianza a este proyecto, en febrero ganaremos y en mayo también'' Expresó Luis Alberto.

En el encuentro también participaron el Ing. Freddy Roa Coordinador del Sector Externo del proyecto Luis Alberto Alcalde 2024, Félix Pez, coordinador sector externo de la circunscripción número tres y quien fungió de enlace para el encuentro con los nuevos integrantes desde el PRM.

También participaron varios aspirantes a diputados y regidores del municipio Santo Domingo Este que acompañan al alto dirigente del PLD Luis Alberto Tejeda.