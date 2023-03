Autoridad Portuaria Dominicana conmemora Día Internacional de la Mujer

Previo al inicio del conversatorio, el titular de APORDOM, Jean Luis Rodríguez, felicitó a todas las mujeres del mundo por su ser invaluable y resiliencia ante la vida.





De su lado, la directora de Recursos Humanos, Jasmín Cabrera, destacó que fomentar el bienestar y el crecimiento del equipo de femeninas de Portuaria, constituye una de las principales políticas de bienestar que ha implementado Jean Luis Rodríguez al asumir su gestión.





La disertación estuvo a cargo de Lola Gutiérrez, publicista y relacionadora pública, quien explicó las maneras de implementar el amor propio que es un camino de aceptación, respeto, valor, pensamientos positivos y consideraciones hacia nosotros mismos.





Durante su exposición, manifestó los hábitos para alimentar el espíritu, tales como el tiempo de oración, meditar, declarar afirmaciones. Hábitos para cultivar el alma, entre ellas vivir procesos, vivir con intención. También hábitos para cultivar el cuerpo para escuchar el cuerpo, alimentación más saludable, entre otros.





“La cualidad más importante para cultivar el amor propio es estar abierto a desaprender viejas actitudes, viejas condiciones, dejarlas atrás, porque no nos permite ni crecer ni conectar con los demás. Debemos tener una perspectiva que nos ayude a ver el plano más completo, con personas que no sean cercanas. La ansiedad no es enemiga. Es esa amiga franca que dice las cosas como son”, afirmó Gutiérrez.





En el encuentro, coordinado por la dirección de Recursos Humanos, las servidoras e invitadas especiales manifestaron testimonios para ser mejores personas, a pesar de las adversidades. Otras reconocieron que son valientes pase lo que pase y mostraron su confianza en Dios. Del mismo modo, tuvieron un momento de meditación para detenerse y pensar en las cosas que hacen mal; y observaron un audiovisual que reflejaba lo que se ve en los demás y no se tiene.





Actualmente Autoridad Portuaria Dominicana cuenta con un 54.20 por ciento de mujeres laborando en la entidad; 852 colaboradoras, entre ellas 21 lideran los cargos de encargadas departamentales y de divisiones.





La reunión se realizó en el salón Karsten Windeler de la sede central de la Autoridad Portuaria Dominicana, con la participación de directores y subdirectores de la institución.





Historia





Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, establecido por las Naciones Unidas en 1975 y designado oficialmente en 1977.





La fecha se debe a la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos.





Su origen fue en el 1908 tras un suceso que marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero, en el cual 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declaran en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. Este día es en homenaje a las mujeres caídas en esa huelga.





Perfil de la expositora





Gutiérrez cuenta con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de nuevas marcas y productos. Así como también en la dirección de proyectos de desarrollo e infraestructuras.





Fundación Más allá de la Piel, es la entidad que preside, donde busca apoyar a personas con padecimientos de la piel a tratarse con especialistas, pero sobre todo a construir una autoestima sólida, con el conocimiento de que su valor como individuo va más allá de un padecimiento.





La publicista creó el proyecto La Libreta de Lola y es autora del libro Más Allá de la Piel, en el que plasma cómo llevar un estilo de vida sin cuidar de su bienestar, la llevó a padecer de una enfermedad autoinmune y a sobrepasar sus efectos.

Puerto de Rio Haina, SDO. - Con una conferencia titulada ¨Cultivando Mi Amor Propio¨, la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), conmemoró este miércoles el Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de confirmar el compromiso femenino y su empoderamiento en todas sus áreas.