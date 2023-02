Presidente UNET dice no se opone a que el Gobierno subsidie los corredores; pide se le dé el mismo trato a ellos

Recuerda porque de algún lugar tienen que salir los recursos para subsidiarlo como está sucediendo con el transporte masivo que supuestamente el Ministerio de Hacienda y la Oficina Metropolitana de Transporte de Autobuses (OMSA) hayan asumido el financiamiento de los corredores.





Pérez Sánchez, dijo que no ve nada malo, que el Gobierno subsidie el transporte, sobre todo la parte social que no podemos cubrir nosotros como sector, y que este beneficio vaya directamente al usuario; y no que se convierta en un negocio de estafa, de eso nosotros nos apartamos.





El presidente de la UNET, manifestó que siempre criticó que el Gobierno mantenga un subsidio privilegiado a la OMSA, porque como Estado se da cuenta que las operaciones de los corredores no son rentables, pues que mal haríamos con resistirnos y no ponernos de acuerdo para que a nosotros se nos dé el mismo trato.





El empresario del transporte, reiteró que de ahí, a que haya otras malversaciones, nosotros como transportistas estamos ajenos a eso y nunca estaremos tampoco de acuerdo, pero como sector transporte, hemos criticado desde hace varias décadas que el Gobierno asuma como un servicio público el costo privado. Y de ahí, a que esto se convierta en un verdadero negocio donde tengamos un transporte digno para la población, pero también que sea auto-rentable.





Afirmó, que todas las federaciones del transporte trabajaron junto a los organismos internacionales el tema de la tarifa para que sea consensuada y tengamos un precio que se ajuste a los costos operacionales de hoy en día.





“La gente entiende que nada más, es el pasaje, pero a nuestras operaciones hay que sumarles combustibles, lubricantes, neumáticos, mantenimientos en sentido general, así como otras materias primas que utilizamos, que hoy en día se hacen cuesta arriba seguir manteniendo.





En ese sentido no compartimos que el Estado Dominicano se embarque en privilegios para que los beneficios vayan a arcas de nadie particular, pero que nosotros como sector transporte podamos cubrir nuestro déficit”, aseguró el presidente de la UNET Reynaldo Pérez Sánchez (Moreno).