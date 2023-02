Hodelpa Hotels & Resorts presentó sus paquetes de celebraciones

Santo Domingo.-

En un cóctel ofrecido en el Hodelpa Nicolás de Ovando, la cadena Hodelpa Hotels & Resorts presentó los paquetes de celebraciones y las facilidades que ofrece en sus diferentes propiedades y centros de eventos.

En la actividad, a la que asistieron destacados organizadores de eventos, wedding planners nacionales e internacionales, se compartieron los detalles de los planes de banquetes para reuniones y bodas, oferta gastronómica y de entretenimiento de Hodelpa Nicolás de Ovando y Emotions by Hodelpa.

Este evento de socialización sirvió, además, como espacio de intercambio de impresiones e inquietudes entre los ejecutivos de la cadena hotelera y los miembros del gremio de organizadores de eventos, en ánimo de seguir fortaleciendo lazos.

“Estamos muy complacidos de presentar la renovada oferta de Hodelpa Hotels & Resorts a nuestros más cercanos colaboradores, responsables de materializar los sueños de los futuros esposos o de aquellas empresas que desean realizar sus eventos en lugares únicos, ya sea en la playa o en nuestra encantadora Ciudad Colonial”, precisó Meicy Díaz, directora de ventas y marketing de Hodelpa Nicolás de Ovando.

Gina Núñez, directora de Ventas para Emotions by Hodelpa destacó el compromiso con la calidad de sus experiencias gastronómicas y de las opciones idílicas de celebración que ofrecen, como Casa Real by Hodelpa, Patio Bartolomé Colón, Patio Los Dávilas, Patio La Fortaleza, Salones 1502, en el mismo hotel de la Ciudad Colonial en Santo Domingo y en los Emotions by Hodelpa, ubicados Juan Dolio y Puerto Plata.

Sobre las propiedades

Hodelpa Nicolas de Ovando, ubicado en el mismo corazón de la Ciudad Colonial, cuenta con cuatro salones con capacidad de entre 8 y 35 personas, ideales para realizar capacitaciones, reuniones y almuerzos de negocios. Para celebraciones, cuenta con patios de amplias arcadas, ideales para cualquier tipo de celebración. Asimismo, está Casa Real by Hodelpa con majestuoso patio español y dos salones con capacidad hasta 150 personas dependiendo del montaje. Además, de los idílicos resorts Emotions by Hodelpa, ubicados en Juan Dolio y Puerto Plata.