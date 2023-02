Anuncian XIII Festival Internacional de Narradores en SFM

El coordinador general del Festival, Noé Zayas, señaló que, en esta ocasión, estarán como invitados los países de Cuba, Haití, Puerto Rico, Colombia, España, y otros y que además se prevé en el encuentro participen 50 escritores nacionales, se integren 25 centros educativos, se presenten paneles, conferencias, charlas, talleres, exposiciones plásticas y otras actividades culturales y vinculadas a la lecto- escritura.

Para el jueves 23, está previsto, a las 09. 00 AM, el Taller demostrativo de Artesanía con jícara coco, a las 11.00 AM, presentación de teatro, a las 2:00 PM, Para qué sirve la literatura, en coordinación con la Regional 07 y presentado por Gustavo Olivo Peña, ese mismo día a las 03. 00 PM el Taller demostrativo de Artesanía, a las 05.00 PM, la lectura poética, todo en el parque José Francisco Peña Gómez (frente a TELENOR).

Para el viernes 24 a las 09.00 AM, lectura simultánea en 25 escuelas de la regional 07 de educación, de igual forma se desarrollará a las 09.00 AM, el Panel Vida y obra de la Artista Francomacorisana Hirma Contreras, Panel Vida y obra de la Artista Francomacorisana Eurídice Canaán, a las 11.00 AM el Panel Vida y obra de la Artista Francomacorisana Melva Marrero, estas tres ponencias en el salón Amílcar Romero de la Ciudad Agropecuaria. Para las 05.00 de la tarde se realizará la conferencia sobre la vida y la obra de Pedro Carreras Aguilera, en el auditorio de la UCNE.