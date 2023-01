Santo Domingo Este necesita ayuda

Actualmente nos encontramos en el pico más alto de la historia de la creación en el Municipio de Santo Domingo Este, en lo que respecta al cúmulo de basura y desperdicios de todos los sectores, calles y avenidas donde aparentemente a las autoridades municipales no les importa las denuncias de los moradores en cada zona, ni tampoco prestan atención a los llamados de los comunicadores en los diferentes programas interactivos de los diversos medios de comunicación, por lo que entiendo gracias a su indiferencia, que han dejado el municipio a la suerte y que cada munícipe tenga que pagar a medios privados para recoger los desechos sólidos.

Es una pena que esta parte de la capital dominicana, la cual contiene más territorio, población, votantes y pago de impuestos, haya tenido tan mala suerte con el manejo de la administración de los recursos asignados en el presupuesto de esta alcaldía.

Es también una vergüenza que sectores como Alma Rosa primera y segunda, Ens. Ozama, Vista Hermosa, Corales del Sur y demás, de clase media alta, con torres, lobbies de lujo y apartamentos valorados en RD$500 y RD$400 mil dólares vean sus frontales copados de basura y perdiendo sus valores por estos males.

Las actuales autoridades municipales, no solamente han hecho nada por el municipio, sino que todos los parquecitos, cachitas, jardines, zonas verdes y de recreo creadas por las autoridades anteriores de Juan de los Santos y Alfredo Martínez, El Cañero, ya están totalmente destruidos y arrabalizados por falta de mantenimiento, por lo que debido a esto los niños y demás pobladores del Municipio, no tienen donde recrearse.

Entiendo que lo que estamos viviendo concerniente a la recogida de basura, desechos sólidos y alumbrado de las calles y avenidas, donde más del 60% de las bombillas están apagadas, existe desorden en el transporte público por falta de las operaciones de la Digesett, las cuales deberían ser gestionadas por las autoridades municipales, falta de señalización en las vías públicas, ausencia de policías para el control de la delincuencia, que por carencia y descuido es el municipio con más altos niveles en ese sentido, lo que implica que esto no sea solamente por escasez de recursos sino también por mala administración en la estructura y planificación de los mismos.

Por otro lado, las isletas de las avenidas están llenas de malezas junto a los parques y canchas, las aceras y contenes están maltratadas con roturas y aguas, además existen caminos transitables en mal estado por donde deben caminar los munícipes, y qué decir de las calles, están totalmente inservibles con hoyos y desperdicios nunca vistos en estos sectores. Oficialmente no hay por donde caminar en Santo Domingo Este.

En innumerables ocasiones se ha tratado de conversar con el alcalde, el munícipe reconocido aquí en todas partes, pero él no recibe a nadie y tampoco se pone en contacto con las localidades que necesitan ayuda. No lo veo por ninguna parte y no realiza visitas.

Es por estas razones que hago un llamado a las autoridades gubernamentales y al gobierno central para que vengan en auxilio del Municipio Santo Domingo Este y de esta manera crear un consejo donde participen los sectores económicos de empresarios y comercio, las instituciones castrenses, medio ambiente, turismo, juntas de vecinos y munícipes destacados que conocen la problemática para poder ayudar a la alcaldía a controlar la recogida de basura, que es la prioridad de todo alcalde.

¡¡¡NOS VAMOS A ENFERMAR TODOS LOS CIUDADANOS SI NO SE HACE EL TRABAJO AHORA!!!