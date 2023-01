La DGII advierte que no habrá prórroga para renovar el marbete

El proceso para renovar por internet continúa habilitado hasta el15 de enero





Al 12 de enero, el 63 % de los vehículos hábiles ya habían renovado el marbete, informó la DGII.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) advirtió hoy que no habrá prórroga para la renovación de marbete, por lo que luego del plazo establecido que vence el 31 de este mes, las personas tendrán que pagar un recargo de 2,000 pesos.





El periodo para la renovación de marbetes, correspondiente al periodo 2022-2023, se inició el 18 de octubre del pasado 2022 y vence el 31 de enero del 2023, con la facilidad de realizar el pago del impuesto de circulación vehicular por la página web de la DGII, hasta el día 15 del mes en curso.





La entidad recaudadora aclaró que, cumplido el plazo de renovación por ventanilla, los propietarios de vehículos de motor asumirán las sanciones correspondientes al periodo sin renovación que tenga el vehículo.





"Invitamos a todos los contribuyentes a renovar a tiempo, a fin de cumplir con los plazos establecidos y evitar sanciones"Departamento de ComunicacionesDirección General de Impuestos Internos“





Sanciones





Se mantienen los montos correspondientes a las sanciones por no renovación durante el plazo establecido:RD$2,000.00 (recargo) a vehículos que renueven después del 31 de enero de 2023.RD$2,100.00 a vehículos sin renovar el marbete 2021-2022 (RD$2,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa).RD$ 3,100.00 a vehículos sin renovar el marbete 2020-2021 y años anteriores (RD$3,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa).

Valores del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete), invariables con relación al periodo anterior:RD$1,500.00 para los vehículos fabricados hasta el 2017.RD$3,000.00 para los vehículos fabricados del 2018 en adelante.





Para la renovación están disponibles 33 entidades financieras y cooperativas, con 689 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional, así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, en Montecristi, y de Sánchez, en Samaná.

Indispensable





La institución recordó que, para realizar la renovación en cualquiera de las entidades disponibles, así como para la recepción de las órdenes realizadas vía web, es indispensable poseer la fotocopia de la matrícula del vehículo a renovar, legible y en buen estado.

¿Cuántos han renovado?





La entidad recaudadora informó que el parque vehicular dominicano cuenta 1,684,837 vehículos hábiles para la renovación de marbete y se prevé una recaudación estimada de más de 2,734.18 millones de pesos.





A la fecha han sido vendidos 1,063,755 marbetes, de los 1,684,837 vehículos hábiles para renovación. Esto supone un recaudo por este concepto de 1,763 millones de pesos.